Concerto di Radio Bruno, allerta caldo: i varchi d'ingresso in Piazza Saffi apriranno alle 19

Novità in vista del concerto di Radio Bruno di mercoledì, in programma alle 21. L’amministrazione comunale informa che, in considerazione del persistere delle temperature elevate previste per la giornata di mercoledì, in occasione dell’evento i varchi di ingresso al concerto in Piazza Saffi apriranno alle 19 anziché alle 18. Resta invariato il divieto di transito pedonale dalle 17 alle 18 sull’intera estensione di Piazza Saffi (ad accezione del portico Palazzo delle Poste e dei Telegrafi) per operazioni di messa in sicurezza dell’area.

Sul palco, allestito davanti al Palazzo delle Poste, saliranno tra gli altri Renga, Nek, Elettra Lamborghini, Coma_Cose, Benji & Fede, Sarah Toscano (vincitrice di Amici), La Rappresentante Di Lista, Arisa, Cristina D'Avena ed i Blue. A presentare la serata ci pensano Alessia Ventura ed Enzo Ferrari, con incursioni dal backstage di Georgia Passuello, Camilla Carnevali e Arianna Bertoncelli.

Lo spettacolo di Yoga Radio Bruno Estate può essere seguito in diretta sulle frequenze di Radio Bruno, su Radio Bruno Tv (canale 73 del Digitale Terrestre) e tramite la app Radio Bruno. Inoltre come lo scorso anno e, grazie all’accordo con Mediaset, la serata andrà in onda in differita su La5 nel mese di agosto.