Da tutt'Italia al concerto di Radio Bruno: “Abbiamo visto una piazza mozzafiato, un regalo per la città”

Dopo dodici anni il concerto di Radio Bruno ha portato in piazza Saffi, nella serata di mercoledì, oltre nove mila persone. E non basta il colpo d’occhio per contenerle tutte, ma è sufficiente a rendere l’idea dell’entusiasmo di tanti giovani e giovanissimi che hanno riempito la piazza anche oltre le aspettative degli organizzatori. Sul palco, allestito di fronte alla statua di Aurelio Saffi, si sono avvicendati i protagonisti dell’estate musicale, da Emma a Paola e Chiara a Elettra Lamborghini a Diodato, richiamando pubblico da molte città d’Italia.

Una serata all’insegna della musica e della solidarietà grazie alla raccolta fondi lanciata dall’emittente emiliana che ha donato 15 mila euro per la Romagna alluvionata - alla quale si sono aggiunti altri 15 mila euro dal marchio Yoga - grazie alla vendita delle magliette “Romagna mia tin bota” realizzate per l’occasione. E per l’assessora al Centro storico e Turismo, Andrea Cintorino, il bilancio è più che positivo.

Una piazza Saffi così gremita non si vedeva da tempo...

“Abbiamo avuto davanti ai nostri occhi una piazza meravigliosa, una piazza mozzafiato. A me è venuta la pelle d’oca a vederla nonostante il caldo. Il concerto di Radio Bruno è stato per noi un ritorno importante perché da sempre è sinonimo di qualità e di professionalità. Abbiamo avuto nella nostra città per una sera tutti i nomi di punta del panorama musicale italiano e una piazza così piena, di gioia e di entusiasmo, è andata certamente oltre le nostre aspettative. Tutto secondo i piani”.

Quindi si ritiene soddisfatta per la riuscita dell’evento, fatto non solo di musica ma anche di solidarietà con il pensiero rivolto a chi è stato colpito dall’alluvione di maggio.

“E’ stato un evento imponente che ha richiesto una organizzazione complessa per la quale ringrazio gli uffici comunali e i tutti i servizi che hanno collaborato alla sua riuscita. Abbiamo voluto fare un regalo alla città, questo era il nostro obiettivo, speriamo di esserci riusciti, senza dimenticare certamente le tante criticità che ancora la investono dopo gli eventi alluvionali di maggio. E' stato un evento all’insegna del divertimento e della musica ma anche e della solidarietà, grazie ai tanti amici della Romagna che ci sono vicini e lo hanno dimostrato non solo con la presenza, ma anche con generosità e affetto”.

L’afflusso del pubblico non si è concentrato solo in piazza Saffi ma in tutte le vie del centro storico.

“Con un ritorno importante e positivo per tutti i locali del centro, come ho potuto vedere di persona: in corso Garibaldi, in via delle Torri, in corso Diaz e in piazza XX Settembre. Abbiamo registrato anche il pieno delle strutture ricettive con persone che sono arrivate da Milano, Verona e Torino fin dalle prime ore del mattino di mercoledì nonostante le alte temperature. A dimostrazione della capacità attrattiva dell’evento che intendiamo replicare anche in futuro”.

Non sono però mancate critiche sull’organizzazione e sulla logistica: c’è chi ha lamentato l’impossibilità di raggiungere la piazza a causa del limite di capienza e una scarsa informazione sulla viabilità.

“Abbiamo dovuto necessariamente chiudere piazza Saffi al raggiungimento delle 9mila presenze per una questione di sicurezza e di ordine pubblico, alla luce delle indicazioni arrivate dalla Commissione di vigilanza che si è svolta proprio nel pomeriggio di mercoledì con la Prefettura. In quella sede è stato fissato il limite di capienza così come le regole che, in generale, vengono applicate per la gestione di tutti gli spettacoli in Italia”.

Come proseguirà la programmazione estiva in centro storico?

“A fine luglio sarà posizionato un palco fisso in piazza Saffi, nel lato delle Poste vicino alla pensilina, e per tutto il mese di agosto ogni mercoledì sera ospiteremo spettacoli e eventi di intrattenimento grazie alla presenza di numerose tribute band. Non solo, i mercoledì del centro proseguiranno per tutto il mese di settembre e animeranno le vie del nostro centro storico”.