Il concertone di Radio Bruno, la vittoria di Piazza Saffi: in novemila a cantare le hit, fan scatenate con Blue e Benji e Fede

Una gagliarda piazza Saffi, gremita di giovani, ha accolto il concertone di Radio Bruno, alla terza data dopo le tappe di Reggio Emilia e Piacenza. Non appena sono stati aperti i due varchi d'accesso al cuore del centro storico, quelli di Corso Garibaldi e Corso della Repubblica, le fan più scatenate sono corse sotto il maxi palcoscenico allestito davanti al Palazzo delle Poste, laddove una volta c'era la pensilina. Intenso caldo (il termometro alle 20,30 era ancora sopra i 30 gradi, segnando 31,6°C, ma sicuramente tra la folla ce n'erano anche di più), ma l'occasione di vedere i big della musica era troppo grande per rinunciare. "Siamo veramente soddisfatti di vedere una piazza così gremita e che per il secondo anno di fila Radio Bruno abbia scelto Forlì - le parole dell'assessora ai Grandi Eventi Andrea Cintorino, intervenuta sul palcoscenico affiancata dal sindaco Gian Luca Zattini poco prima dell'inizio del concerto -. E' un evento importante per la città, ma anche per tutta l'Emilia Romagna".

"Siamo tornati qui, perchè l'anno scorso siete stati meravigliosi e vogliamo divertirci insieme a voi", ha esclamato la conduttrice Alessia Ventura ad introdurra la serata. "Sarà ancora di più, uno spettacolo pazzesco", la replica della spalla destra Enzo Ferrari. Ad aprire il concerto sono stati Renga e Nek, quest'ultimo lo scorso anno a Forlì da volontario di Protezione Civile in occasione dell'alluvione. "Quanti siete?", l'esclamazione di Renga. "Tanti, sono tanti", l'eco di Nek. Il dato parla chiaro: 9mila spettatori. Più dell'edizione 2023, quella del ritorno a Forlì dopo 12 anni d'assenza. Poi spazio alla musica, con Piazza Saffi a cantare i successi di Renga, da Meravigliosa ad Angelo, per poi passare a quelli della star di Sassuolo con "Fatti avanti amore" e "Laura non c'è". Infine il nuovo brano, "Dolcevita", cantato e ballato dal pubblico. Ad illuminare la Piazza non solo il gioco di luce dei riflettori, ma i migliaia di smartphone stretti in mano per registrare video da postare sui social. Nek ha anche improvvisato un striptease, mostrando muscoli e tatuaggi. A raccogliere la staffetta i Coma_Cose con la nuova hit "Malavita" e poi "Fiamme negli occhi". Il primo incontro della coppia? "Al lunapark a pescare cigni di plastica".

Gli elettrocardiogrammi delle fan più nostalgiche sono schizzati alle 21.37, quando sono saliti sul palcoscenico i Blue, una delle band di maggior successo degli ultimi due decenni con 15 milioni di dischi venduti, infinite volte ai vertici delle classifiche e collaborazioni con grandi star, tra cui Elton John e Stevie Wonder, partendo con il nuovo singolo "My city". Ma la Piazza si è scaneta non appena il quartetto ha dato voce "A chi mi dice", pubblicato nel 2004, adattamento in italiano del brano Breathe Easy, tratto dal loro terzo album Guilty, composto dal cantante italiano Tiziano Ferro. A chiudere l'esibizione un'altra storica hit, "One love" del 2002. Ma il termometro dell'entusiasmo delle giovanissime si è impennato all'esibizione di Benji & Fede con "Musica Animale". Una delle fan nelle prime file ha tirato fuori un cartellone con scritto con un pennarello indelebile nero "Dal 2012 per sempre", non sfuggito alle attenzione delle due giovani star prima di far cantare e ballare tutti con "Dove e quando". La Rappresentante di lista ha portato poi Piazza Saffi in "Paradiso", prima di salutare tutti con "Ciao ciao" e l'invito ad "Amare" senza avere tanto. Ha preso poi possesso del palcoscenico la 18enne Sarah Toscano, vincitrice della ventitreesima edizione del talent show "Amici" di Maria De Filippi ("Sto vivendo un sogno, una bellissima estate"), protagonista anche di un fuori programma prima di esibirsi con "Sexy Magica" ("Non ero pronta", ha riso), per poi cedere il testimone ad una Elettra Lamborghini in una sexy mise nera e le sue hit.