E' la serata del concerto di Radio Bruno, gli oggetti vietati e i cantanti presenti: tutte le informazioni utili

E' la serata del "Yoga Radio Bruno Estate", il concerto estivo ospitato in Piazza Saffi, con il palco allestito davanti al Palazzo delle Poste. A presentare la serata ci pensano Alessia Ventura ed Enzo Ferrari, con incursioni dal backstage di Georgia Passuello, Camilla Carnevali e Arianna Bertoncelli. Sono 16 i protagonisti della serata: Elettra Lamborghini, Renga e Nek, Coma_Cose, La Rappresentante di Lista, Arisa, Malika Ayane, Olly, Sarah Toscano, Benji & Fede, Cristina D'Avena, Lda, Wax, Cioffi e, ospite internazionali, i britannici Blue. Un cast stellare per una serata rigorosamente a ingresso libero.

CONCERTO DI RADIO BRUNO - L'approfondimento

I varchi per accedere saranno due, controllati da addetti alla sicurezza e con accesso a partire dalle 19: uno in corso della Repubblica e uno in corso Garibaldi. Durante lo spettacolo sarà possibile entrare ed uscire dai due varchi costituiti presso corso della Repubblica e corso G. Garibaldi per recarsi nelle attività e i pubblici esercizi circostanti. E' previsto il divieto di transito ai pedoni dalle 19 nel porticato del Palazzo delle Poste e dei Telegrafi. Diramata la lista degli oggetti vietati: contenitori in vetro, borracce, lattine di metallo, bombolette spray, ombrelli, materiale esplosivo, caschi, valigie e borse di grandi dimensioni e tutti gli oggetti atti ad offendere.

Dalle ore 17 di mercoledì alle 6 di giovedì è vietato il consumo e la vendita di bevande alcoliche e il consumo di bevande analcoliche se contenute all’interno di qualsiasi recipiente in vetro o lattina nelle seguenti strade e piazze del centro storico: Piazza Saffi e le adiacenti Piazzetta della Misura, Piazzetta XC Pacifici e Piazzetta San Carlo, Via Giorgio Regnoli, Area Chiostro San Mercuriale, posto tra Piazza Saffi e Piazza XX Settembre, comprensiva delle scalinate ad essa adducenti, Largo de Calboli, Piazzetta don Pippo, via dei Filergiti, via dei Filarmonici, Area adiacente Torre Numai, Giardini Orselli compresi nel quadrilatero Via delle Torri, Via Orselli, Piazza Cavour e Via Quadrio; Gallerie Saffi e Mazzini, Via degli Orgogliosi, Piazza Duomo e Piazza Ordelaffi, Via Giorgina Saffi, Via Tavani Arquati e Via Anita Garibaldi.

Lo spettacolo di Yoga Radio Bruno Estate potrà essere in diretta sulle frequenze di Radio Bruno, su Radio Bruno Tv (canale 73 del Digitale Terrestre) e tramite la app Radio Bruno. Inoltre come lo scorso anno e, grazie all’accordo con Mediaset, la serata andrà in onda in differita su La5 nel mese di agosto.