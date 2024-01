Individuato il gestore per portare spettacoli al Palafiera, accordo per 30 eventi. Il vicesindaco: "Il basket resta prioritario"

Il Comune ha individuato il nuovo soggetto per la gestione del Palafiera - Unieuro Arena. Nei mesi scorsi era stata indetta una procedura pubblica per trovare un gestore degli eventi extrasportivi del palazzetto di via Punta di Ferro che accoglie anche le partite in casa di basket. Ad aggiudicarsi la concessione è stata la società riminese Stadium Srl di Ernesto de Filippis per un periodo di due anni, fino al 31 dicembre 2025. La società ha avuto la gestione ventennale dell’Rds Stadium di Rimini fino al 2023, che negli ultimi dieci anni nella struttura riminese ha gestito 1.400 eventi per un totale di 5mila giornate di programmazione. Al centro della programmazione, viene spiegato in una nota, ci saranno la musica, family show e spettacoli teatrali.

Lo schema dell'accordo, trovato con il concessionario, è arrivato tramite una procedura aperta e prevede un pagamento a giornata della struttura secondo il tariffario che viene applicato dal Comune a chiunque prenda a noleggio il Palafiera ad ora, vale a dire 3.000 euro per la giornata non riscaldata e 4.000 euro per l'uso con il riscaldamento. Come forma incentivante, il Comune ha abbattuto fino a zero l'affitto per i giorni precedenti e successivi per gli allestimenti e i disallestimenti. Il gestore si è impegnato a portare a Forlì 30 eventi. Inoltre ha ottenuto in affitto la gestione dei bar per 750 euro di affitto mensile. Un accordo, quindi, del valore di circa 100mila euro.

"Siamo consapevoli che la struttura non è al cento per cento per i grandi concerti, per via di alcune strutture appese che saranno rimosse, da qui l'idea di un accordo incentivante con il concessionario", dice il vicesindaco con delega allo Sport Daniele Mezzacapo. Che prosegue: "Abbiamo prospettato al gestore anche la nostra volontà di riempire la città di eventi estivi, in particolare in piazza Saffi. Su questo ci sarà un confronto in futuro". Ed infine la rassicurazione: "La vocazione sportiva del Palafiera, con le partite di basket e le altre manifestazioni sportive, resta prioritaria".

L'idea è quindi di integrare lo sport con eventi e convention per i quali "abbiamo visto che la struttura è appetibile sul mercato", dice sempre Mezzacapo. Il progetto è accompagnato anche da un intervento di riqualificazione, promosso dall’amministrazione comunale attraverso fondi Pnrr, che permetterà oltre il posizionamento di nuove poltroncine in vari settori del palazzetto, anche l’installazione di un impianto luci on grid adatto a concerti ed esibizioni live. l progetto è finanziato da 1,4 milioni da fondi del Pnrr, a cui si aggiungono 600mila euro di cofinanziamento del Comune e altri 280mila euro come premialità per essere usciti col bando entro la fine del 2022 (contributo extra per l'adeguamento dei costi di realizzazione), per un totale di quasi 2,3 milioni di euro.

Verranno quindi convertite tutte le gradinate a seggiolini numerati con schienale, per una capienza totale di circa 5mila persone (un po' meno dell'attuale capienza di 5.500 posti). La presenza di posti numerati, per esempio, è uno dei primi requisiti chiesti dagli organizzatori di eventi. Biglietteria esterna, maggiore suddivisione delle tifoserie e diversi accorgimenti per l'ordine pubblico completeranno l'opera. Previste anche le ritinteggiature e un impianto di illuminazione più concentrato sul rettangolo di gioco per un maggior effetto scenico (come si usa da tempo nelle manifestazioni sportive in America).