Concluse le visite primaverili al cimitero monumentale: "Interesse crescente per le iniziative culturali"

Si è concluso domenica, con una partecipazione entusiasta del pubblico, il ciclo dei tre appuntamenti primaverili del progetto "All'Ombra dei Cipressi" . Quest'ultima visita si è inserita nella Settimana Europea dei Cimiteri, iniziativa promossa dalla Regione Emilia-Romagna per rafforzare l'importanza culturale e storica di questi luoghi di memoria.

Durante l'evento, il presidente di Confguide Forlì-Cesena, Giuseppe Verrelli, ha condiviso con i partecipanti racconti e aneddoti riguardanti i generosi benefattori di Forlì. La visita è stata arricchita da approfondimenti su monumenti funebri di particolare rilievo, non solo per il loro valore storico e artistico, ma anche per l'affascinante natura che li circonda, riprendendo il tema promosso dall’iniziativa europea “Arte e Natura nella città del silenzio”.

In occasione della Festa della Repubblica, il percorso ha incluso una tappa di grande significato alla tomba del patriota Aurelio Saffi, figura di spicco del Risorgimento italiano. Questo momento ha rappresentato un doveroso tributo a uno dei protagonisti della nostra storia nazionale, sottolineando l'importanza di ricordare e celebrare le radici della Repubblica Italiana.

"La risposta entusiasta dei partecipanti ha confermato l'interesse crescente per iniziative culturali che valorizzano il patrimonio storico e artistico della città - commentano dall'amministrazione comunale -. L'evento di domenica ha concluso con successo la serie di visite primaverili, aprendo la strada a nuovi appuntamenti estivi che verranno comunicati a breve, per continuare a far conoscere e apprezzare le testimonianze storiche locali. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Unità Musei del Servizio Cultura Turismo e Legalità al numero 0543 712627 oppure via email all'indirizzo biglietteria.musei@comune.forli.fc.it dal lunedì al venerdì.