Conclusi i lavori di ammodernamento: riapre l'ufficio postale di Rocca San Casciano

Ha riaperto al pubblico l’Ufficio Postale di Rocca San Casciano. Sono terminati infatti i lavori di ammodernamento della sede di via Silvio Corbari 14, finalizzati ad accogliere, appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”. In netta controtendenza con il progressivo abbandono dei territori, grazie a questo progetto (approvato con il Decreto legge 59/2021 e finanziato con 800 milioni di euro di fondi nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnnr) Poste Italiane promuove la coesione economica, sociale e territoriale dando un nuovo volto ai 7.000 uffici postali dei piccoli centri, tra questi quello di Rocca San Casciano, per renderli più accoglienti e trasformarli in Sportello Unico digitale di prossimità.

Nell’ufficio postale di Rocca San Casciano, così come in altri 14 uffici postali della forlivese, sono già attivi i servizi Inps per i pensionati, che possono richiedere il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “Obis M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico. Inoltre, non appena saranno operativi, i cittadini rocchesi potranno richiedere certificati anagrafici e di stato civile, la carta d’identità elettronica, il passaporto, il codice fiscale per i neonati, certificati previdenziali e giudiziari, e numerosi altri servizi che si aggiungono a quelli postali, finanziari, logistici, assicurativi e di telecomunicazione. Oltre ai servizi a sportello già erogabili e a quelli presto disponibili, l’ufficio postale ha cambiato il suo abituale layout prestando particolare attenzione al miglioramento del confort ambientale attraverso la realizzazione di uno sportello relazionale ribassato con interni più luminosi. L’ufficio postale di Rocca San Casciano è a disposizione dei cittadini con il consueto orario, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.