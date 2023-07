Ex Ramilli, conclusi i lavori alla palazzina: ospiterà il nuovo hub dei servizi sociali

Sono giunti al termine i lavori di restauro, tinteggiatura e risanamento conservativo della palazzina “Ex Ramilli”, in pieno centro storico, all'angolo tra via Giorgio Regnoli, via Oberdan e via Matteucci, individuata dalla giunta Zattini come la nuova sede del Servizio Benessere Sociale e Partecipazione del Comune di Forlì. Si tratta di 2.700 metri quadrati di superficie distribuiti su tre piani e un seminterrato per oltre 75 postazioni, che ospiteranno i funzionari e gli operatori sociali dell’unità minori, anziani, disabili, famiglie e stranieri.

L’opera, dell’importo complessivo di circa 700mila euro, è stata interamente finanziata dal Comune di Forlì. “Stiamo ultimando una parte dei lavori relativi ai nuovi impianti di raffreddamento e riscaldamento, ma il più è fatto", commenta l’assessora Barbara Rossi all’esito di un sopralluogo effettuato giovedì mattina con l’assessore Vittorio Cicognani, il direttore dei lavori Simona Scattolin e la dirigente del servizio Welfare, Susanna Savoldi.

“Gli uffici sono in buona parte arredati e molti accolgono già i nostri dipendenti - prosegue Rossi -. L’ex Ramilli sarà la sede unica e il punto di riferimento dei nostri servizi sociali. Sia gli addetti ai lavori che i cittadini potranno usufruire di ambienti completamente rinnovati, accoglienti e funzionali, dove poter lavorare e sentirsi a proprio agio in totale riservatezza. Contiamo di ultimare le operazioni di trasloco e allestimento dei nuovi arredi dopo l’estate". Oltre alle opere di recupero e risanamento conservativo dei locali interni, sono state eseguite anche opere integrative importanti sulle recinzioni esterne, sui muretti e nella porzione dell' oggetto.