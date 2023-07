Concluso il Campus Sportivo Estivo del Liceo Morgagni, la testimonianza: "Trovato il senso di noi stessi"

Si è concluso venerdì il Campus Sportivo Estivo del Liceo Morgagni presso la Piscina Comunale di Forlì, che ha visto coinvolti 30 studenti e studentesse. Come già aveva sottolineato il responsabile del progetto Claudio Benedetti, il campus era stato pensato dal dipartimento di Scienze motorie per offrire un’occasione di formazione e svago attraverso le attività sportive, totalmente gratuito e a sostegno delle famiglie. I ragazzi si sono così cimentati, con grande impegno, in molte attività: nuoto, pallanuoto, salvamento e attività di fitness in acqua, come acquagym e idrobike. L’attenzione del liceo Morgagni per la salute e il benessere psicofisico dei ragazzi e delle ragazze non è una novità, infatti già durante l’anno scolastico si erano svolti gli allenamenti indoor nelle palestre del Liceo, partiti ad ottobre e terminati a fine maggio, a cui avevano partecipato oltre 50 liceali.

Dando parola direttamente agli interessati, proprio loro hanno mandato una lettera di ringraziamento alla scuola, in particolare Alice Maltoni di 4DU scrive: “Questa lettera ha la forma di un sincero e profondo ringraziamento per aver reso possibile anche per questo anno l'anima del gruppo sportivo invernale ed in particolar modo, ora, il gruppo estivo trascorso nella nobile accoglienza della piscina comunale di Forlì. Credo davvero che questo sia stato un incontro che ci ha avvicinato sempre più vicino a qualcosa di immenso fino a trovare sempre più il senso di noi stessi, ovvero quello della bellezza nell'invenzione dell' amicizia che, a nome di tutti noi membri del gruppo sportivo, ha preso forma in modo da restare indelebile, estraneo al tempo stesso".

"Il gruppo ci ha insegnato il valore dell'altro a partire dal valore di noi stessi fino a farci sentire "a casa" con il sole sopra alle teste, un pallone e gli amici. Un grazie da sussurrare ancora a questo meraviglioso gruppo, alla passione e immancabile dedizione per la salute del corpo e il senso dell' anima della professoressa Altamore e del prof Benedetti assieme all'istruttrice Federica della piscina comunale e la sua coraggiosa e soprannaturale forza - conclude -. É questo il segno che il gruppo ha lasciato: non pensare a ció che il mondo può darti ma a ció che puoi dargli tu. E possiamo dargli tantissimo".