Concluso il corso di fumetti di Avis e Fumettoteca: "Un successo al di sopra delle più rosee aspettative"

Si è concluso 'PerCorso di Fumetto', il corso di fumetto organizzato da Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle' e Avis Comunale Forlì e che si è svolto dal 4 ottobre all'11 novembre. Per i promotori dell'evento il bilancio finale "è al di sopra delle più rosee aspettative. Obiettivo centrato, ovvero successo strepitoso, un'ottima partecipazione per una eccezionale proposta, molto superiore rispetto ai corsi precedenti, che ha visto come protagonista dell'iniziativa un nutritissimo gruppo di aderenti, un esito favorevole per considerare eventuali proseguimenti del gioco di squadra con le forze messe in campo".

Una partenza sprint, forte della docenza di ben sette grandi autori di fama nazionale ed internazionale che, sommati agli esperti fumettistici della Fumettoteca, hanno portato la fine del corso con un successo al di sopra delle più rosee aspettative. "Grande partecipazione e notevole apprezzamento da parte dei partecipanti, circa 50 iscritti sia del territorio forlivese che anche fuori provincia per un evento sostenuto dall’entusiasmo e dal lavoro dei volontari, in grado di fungere come collante sociale e come richiamo per l'immancabile interesse che riveste il mondo fumettistico a Forlì, consci del valore socio-culturale di cui è parte attiva e propositiva", viene evidenziato. Per questi motivi gli incontri hanno visto la grande Sala presso la sede AVIS Forlì, via G. della Torre 7, sempre affollata di persone, giovani e adulti, tutti interessati al mondo del fumetto e alla pratica di quest'arte, la Nona Arte.

"A seguito di questo fantastico Corso - precisa Gian Luca Umiliacchi, esperto fumettotecario - si trova il Contest Fumettistico a Premi dal titolo 'Rosso come...', per i studenti delle classi quarte e quinte superiori, come ovvio ampliamento per un evento tra i più particolareggiati volto a migliorare e, soprattutto, stimolare una più profonda comprensione dell’universo della donazione e della solidarietà. Il fumetto, inteso come medium, è un notevole ed eccezionale mezzo di comunicazione, molto efficace nei vari settori, proprio come in quello della solidarietà e del volontariato. Forlì, con la Fumettoteca Regionale da molti anni promotrice di corsi, seminari ed incontri sul mondo del fumetto, può vantare una realtà unica nel suo genere sia a livello regionale che a livello nazionale."

"Per un binomio positivo fra Forlì e Fumetto i presupposti si sono visti, ci sono stati, a tal punto da consentire all'iniziativa di brillare di luce propria per un'attività in grado di mettere in gioco lo spirito, i sentimenti ed i valori umani, al pari di qualsiasi altra manifestazione artistica, infatti il fumetto è cultura e letteratura, come lo definiva Hugo Pratt 'Letteratura Disegnata' - prosegue Umiliacchi -. Il fumetto è un grande mezzo di comunicazione, è un linguaggio aperto e fruibile per tanti ambiti e situazioni, le parole e le immagini fumettistiche sono in grado di trasformare una storia della Nona Arte capace di trasmettere valori e concetti sociali. La Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle' è una realtà di valore intergenerazionale come poche, una risorsa aggregativa, ludica ed educativa per i ragazzi, i giovani e anche gli adulti, un concreto ed efficace contesto sociale e culturale ben definito che, col supporto del Centro Nazionale Studi Fanzine - Fanzinoteca d'Italia 0.2, il Comitato di Quartiere Ca'Ossi e 4Live Associazione Culturale, vede la 'Biblioteca dei Fumetti' fra gli unici punti di riferimento fumettistici dinamici e attivi per tutta la Regione, aperta previo contatto anche quando le altre biblioteche sono chiuse". Per conoscere dettagliatamente le iniziative e chiedere informazioni 339 3085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it - www.fanzineitaliane.it/fumettoteca.