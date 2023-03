Concluso il Master in City Management: in venti anni diplomati oltre 300 allievi

Venerdì si è tenuta presso il Campus di Forlì la consueta cerimonia di chiusura della 20esima edizione del Master in City Management, con la consegna dei diplomi ai 15 allievi che vi hanno preso parte e con la contestuale presenza dei 20 partecipanti alla 21esima edizione, che hanno poi assistito alla prima lezione pomeridiana del nuovo corso. Di fronte ad una vasta platea sono intervenuti alla cerimonia il professor Luca Mazzara, fondatore e direttore del Master; il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini e la deputata Rosaria Tassinari. Per l’occasione, Valentina Ridolfi, manager della Fondazione di Partecipazione Piano Strategico ha tenuto una Masterclass dal Titolo “La pianificazione strategica come leva per disegnare un futuro condiviso e possibile”, dove la relatrice ha illustrato le principali caratteristiche del processo di costruzione del piano strategico di area vasta Romagna Next.

Progettato ed inaugurato nell’anno accademico 2001/2002 dal professor Mazzara, il Master è stata la prima iniziativa del genere avviata in Italia, dedicata prevalentemente a chi già lavora negli enti locali, rappresenta un progetto di formazione postlauream di eccellenza tuttora unico nel panorama italiano. Finalizzato alla formazione di figure preposte alla dirigenza o responsabilità organizzativa negli enti locali, il Master ha visto finora diplomarsi ben 308 allievi (a cui si aggiungeranno anche i 20 della nuova edizione) provenienti da diverse regioni italiane (e in alcuni casi dall’estero) nelle 20 edizioni finora svolte.