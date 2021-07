Concomitanza con la partita della Nazionale, slitta l'incontro sulla legalità all'Arena dei Musei di San Domenico

L'Arena dei Musei di San Domenico era pronta a fare da cornice al secondo appuntamento del ciclo di incontri sulla legalità. Ma "Diverse voci fanno dolci note...", seconda serata della rassegna "Le Regole nel caos. Dante e l'armonia delle sfere" in programma martedì 6 luglio (ore 21), all’Arena dei Musei di San Domenico, è rinviata a causa della concomitanza con la partita della Nazionale Italiana di calcio. L'importante appuntamento con Sperello di Serègo Alighieri, Alberto Casadei, Valerio Varesi e Pietro Caruso, e con il Quartetto di sax dell'Istituto musicale "A. Masini" si terrà in altra data in corso di definizione e, comunque, nel corrente anno dantesco. Il Comune fa sapere che chi si fosse già prenotato per l'incontro del 6 luglio verrà contattato dallo staff organizzativo.