Fotografia, uno scatto della forlivese Genny Cangini alla finale del concorso "Focus Philanthropy"

"Le energie del futuro". E' il titolo dello scatto realizzato dalla forlivese Genny Cangini dell’Area Relazioni ed Eventi della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, selezionato per "Focus: Philanthropy", un’iniziativa fotografica per valorizzare il lavoro delle fondazioni e degli enti filantropici di tutta Europa promosso da "Dafne", network europeo delle Associazioni nazionali di fondazioni ed enti della filantropia Istituzionale. Il tema della campagna europea era "Holding together", espressione della solidarietà e del valore delle fondazioni e enti filantropici dei vari Stati europei.

Le foto ricevute verranno valutate da una giuria e Dafne annuncerà le vincitrici il primo ottobre 2020, in occasione della Giornata Europea delle Fondazioni e dei Donatori. Le fotografie vincitrici saranno stampate e esposte al "Pex Forum 2021", il convegno europeo che riunisce tutte le organizzazioni di supporto alla filantropia, e al Parlamento Europeo. In Italia, per selezionare le foto da inviare a Dafne, Assifero, cioè l’Associazione Italiana delle Fondazioni ed Enti della Filantropia Istituzionale, ha organizzato un contest nazionale tra i propri membri, ripartendolo in tre categorie: ambiente e sostenibilità, cultura e educazione, salute e povertà economica e sociale.

Le fotografie sono state valutate da una giuria composta da otto esperti (Catterina Seia, direttore scientifico di AGCult e vicepresidente di Fondazione Fitzcarraldo, Andrea Guermani, fotografo, Carola Carazzone, segretario generale di Assifero, Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano come esperto per la categoria Salute, Filippo Giorgi, climatologo e membro dell’Ipcc come esperto per la categoria Ambiente, Fosca Nomis, capodipartimento Advocacy & Policy Italia – Europa, Save the Children Italia come esperta per la categoria Povertà economica e sociale, Giorgia Turchetto, responsabile del progetto “Di bellezza si vive” come esperta per la categoria Cultura, ed Elisabetta Boccia, segretario Commissione per i beni e le attività culturali Acri) che ha scelto tre vincitori per ciascuna delle tre categorie.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tra le foto dei vincitori "Acri" che accedono alla fase europea di "Focus Philanthropy" ne figura anche una di Genny Cangini, seconda classificata nella categoria “Ambiente e sostenibilità". Lo scatto, intitolato "Le energie del futuro", ritrae il parco del Campus Universitario di Forlì, in cui le energie intellettuali del futuro (gli studenti) ‘interagiscono’ con i dispositivi energetici del futuro (ovvero le panchine rosse a forma di cabina coperte da pannelli solari per la ricarica dei dispositivi degli studenti).