Il parco Antica Pieve protagonista della decima edizione del concorso "Pieveacquedotto in...scatti"

Il Comitato Culturale di Pieveacquedotto, con il patrocinio del Comune di Forlì, ha promosso la decima edizione del concorso fotografico “Pieveacquedotto in ...scatti” 2022. Il premio che si pone l'obiettivo di valorizzare l' identità di un territorio, in particolare del Quartiere di Pieveacquedotto, ha scelto come nuovo tema fotografico “Il parco Antica Pieve”. Conoscere attraverso una lettura “in scatti” una realtà che fa parte del quotidiano vivere a Pieveacquedotto. E' possibile prendere visione del Bando del Concorso fotografico “Pieveacquedotto in...scatti” consultando il sito www.comitatoculturalepieveacquedotto.it oppure telefonare allo 0543-799016.

Il primo classificato riceverà un buono acquisto di 150 euro, il secondo da 125 euro e il terzo da 100 euro che potranno essere spesi entro un mese dalla data di consegna nello studio fotografico "Fotostudio 55" di Zanzani Meris Via Marsilio da Padova 36. La premiazione è prevista a novembre (la sede della premiazione è da definire). Le prime dodici fotografie classificate faranno parte del calendario 2023, stampato a cura del Comitato Culturale di Pieveacquedotto Fo.La partecipazione al Concorso è gratuita e aperta a tutti purchè maggiorenni. Ogni partecipante dovrà presentare una fotografia a colori in formato 30 x 45 (formato orizzontale)

La fotografia dovrà riportare sul retro il titolo dell' opera, il luogo, l'anno e il mese di esecuzione. Il lavoro presentato dovrà essere accompagnato da una busta chiusa entro cui vi sia un foglio su cui è indicato il titolo dell' opera, il nome e cognome e indirizzo dell' autore della fotografia. Il termine ultimo per presentare le opere è il 31 ottobre. La consegna potrà avvenire a mano o a mezzo posta presso: Fotostudio 55 di Zanzani Meris Via Marsilio da Padova 36, 47122 FC. In caso di spedizione farà fede il timbro postale. Le fotografie pervenute non saranno riconsegnate. Le fotografie potranno essere usate per la realizzazione di future mostre o raccolte fotografiche. La giuria è composta da Moreno Diana, Claudio Righi e Gabriele Zelli.