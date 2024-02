Concorso delle maschere e show con il fuoco, al quartiere Cava-Villanova la festa di carnevale

Il Comitato di quartiere Cava-Villanova, traccia un bilancio molto positivo della Festa di Carnevale, svoltosi sabato 17 febbraio presso il polisportivo G.Monti in via sillaro,45 alla Cava. Un’iniziativa sinergica che ha visto il patrocinio dell’assessorato ai rapporti con i Quartieri del Comune di Forlì e l’organizzazione del Quartiere in collaborazione con Uisp e lo stesso Polisportivo Monti. Il successo è stato dato dalla presenza di tantissimi bambini, dei loro genitori e delle loro insegnanti oltre che da tanti cittadini della zona.

Hanno partecipato la Scuola dell'infanzia paritaria Maria Bambina di Villanova, la Scuola elementare Livio Tempesta della Cava, presente con ben 15 classi presenti. l'associazione Poldo and friends, i cui volontari hanno allietato il pomeriggio dei presenti con oltre 450 zucchero filato e popcorn gratis per tutti. L'associazione Raggio di sole, si è esibita con uno spettacolo del fuoco meraviglioso ed entusiasmante, musica dal vivo con band giovanili e il concorso delle maschere che ha visto la consegna di ben 350 premi per ingressi ad Atlantica, al parco Avventura di Fratta Terme e ingressi alla Piscina del Monti. "Un pomeriggio di grande gioia e svago - ha dichiarato Eleonora Visani, coordinatrice del quartiere Cava-Villanova, che abbiamo voluto dedicare ai bimbi, alle famiglie e a tutti cittadini del nostro quartiere, per vivere insieme un momento di comunità e di condivisione, allietati da un complice pomeriggio di sole".