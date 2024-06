Concorso per insegnanti nido e scuole d’infanzia: la Cisl Fp organizza un corso di preparazione

La Cisl Fp Romagna organizza un corso in preparazione al concorso bandito dal Comune di Forlì per insegnanti nido e scuole d’infanzia avente scadenza 15 luglio 2024. Il corso predisposto dalla Cisl Fp affronta tutte le materie proposte nel bando ed è composto da video lezioni e dispense. Il corso è gratuito per tutti gli iscritti Cisl Fp Romagna. Per informazioni ed iscrizioni è possibile contattare il numero 370 3018328.

Il Comune di Forlì, infatti, ha indetto un concorso per la formazione di due graduatorie per l’assunzione di insegnanti di scuola infanzia e insegnanti di nido infanzia, a tempo determinato. Al concorso possono partecipare i candidati che, oltre ai requisiti generali per l’accesso alle selezioni pubbliche, sono in possesso di uno dei titoli di studio elencati nel bando per ogni graduatoria. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il 15 luglio tramite la procedura telematica attivata sul Portale del Reclutamento.

I candidati dovranno superare un’unica prova scritta che consisterà nella soluzione di quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie e competenze: psicologia dello sviluppo; riferimenti normativi; il nido e la scuola dell’infanzia come contesti educativi e scolastici; e progettazione, osservazione, valutazione e documentazione: