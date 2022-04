Condivisione scuola-famiglia, il percorso formativo dei bimbi: due incontri per i genitori

Nell’ambito del progetto formativo “Disagio, benessere e inclusione a scuola”, promosso per il corrente anno scolastico dalla Commissione Interistituzionale per la Formazione delle scuole dell'infanzia, l’11 aprile e il 10 maggio si svolgeranno due incontri rivolti ai genitori, mirati alla condivisione scuola-famiglia dei contenuti affrontati dagli insegnanti durante la formazione. Al centro degli incontri i temi della Comunicazione Nonviolenta e di come scegliere libri e giochi a scuola e in famiglia.

“Quest’anno - afferma Paola Casara, assessore alle Politiche Educative del Comune di Forlì - il progetto formativo prevede un potenziamento delle competenze relazionali, comunicative e didattiche degli insegnanti al fine di fornire conoscenze, strumenti e metodologie che sostengano l’attivazione di proposte educative sempre più inclusive. Coinvolge 37 servizi educativi 0-6 ed è articolato in diversi moduli tematici che termineranno nel mese di maggio 2022”.

Da oltre vent’anni, la Commissione Interistituzionale, composta dai dirigenti scolastici e referenti degli Istituti comprensivi di Forlì e circondario e dai coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia comunali e private, progetta percorsi formativi che costituiscono una significativa occasione di confronto e di condivisione fra insegnanti di scuole di pari grado, ma con differente identità istituzionale, e di scuole di diverso ordine, in una logica di continuità verticale. Per informazioni è possibile contattare Debora Gardini del Coordinamento Pedagogico 0/18 al numero 0543/712522