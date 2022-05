Condomini sempre più green: nasce a Forlì il primo hub della Romagna per consulenze tecniche

Forlì Mobilità Integrata e l’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena, si sono aggiudicate un finanziamento di circa 2 milioni di euro nell’ambito del programma europeo Elena-Bei, (European Local Energy Assistance e Banca Europea per gli Investimenti) per raggiungere gli obiettivi di riduzione del consumo energetico e accelerare gli investimenti di riconversione green nel settore residenziale pubblico e privato.

"Un hub romagnolo, individuato a Forlì, per offrire assistenza tecnica a centinaia di condomini pubblici e privati di grandi unità che intendono intraprendere il percorso di riqualificazione ed efficientamento energetico attraverso interventi di isolamento edilizio, sostituzione di finestre e sistemi di riscaldamento, raffreddamento e ventilazione", spiega l'assessore Giuseppe Petetta, spiegando il progetto intrapreso dal Comune di Forlì, tramite Fmi e premiato dall’Unione Europea, in materia di sostenibilità, efficientamento degli edifici e rigenerazione urbana.

"L’hub costituisce un punto di incontro a cui si può ricorrere in tutte le varie fasi del progetto di efficientamento energetico del proprio condominio, pubblico o privato che sia - prosegue -. Nel dettaglio, attraverso l’individuazione di professionisti interni e la creazione di un vero e proprio “Sportello Energia”, Fmi garantirà fino al 2024 assistenza tecnica qualificata e supporto progettuale a cittadini, imprese e amministratori di condominio impegnati in azioni di riqualificazione di appartamenti e unità immobiliari pubbliche e privat. Si tratta, in definitiva, di una sorta di azione di accompagnamento volta a sostenere, in tutte le fasi del progetto, i soggetti selezionati nella redazione di diagnosi energetiche, studi di fattibilità e analisi dei benefici".