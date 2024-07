Il presidente dei Giovani Imprenditori Ascom: "Fare impresa è lavoro, sacrificio, adattamento e condivisione"

I giovani imprenditori di Confcommercio si sono riuniti ad Olbia il 24 e il 25 giugno per condividere progetti, idee ed esperienze. A rappresentare il territorio forlivese e cesenate c’era Nicola Biscaglia, presidente provinciale dei Giovani Imprenditori di Ascom-Confcommercio.

Ad aprire la due giorni sono stati gli interventi degli esponenti locali dell'associazione categoria, del sindaco di Olbia e del presidente nazionale di Confcommercio, Carlo Sangalli. Il presidente del gruppo Giovani imprenditori Matteo Musacci ha poi illustrato il lavoro svolto nel corso del primo anno di mandato. "Abbiamo avuto l’onore di ricevere una formazione di quelli che possono essere i nuovi approcci alle strategie aziendali ‘fast forward’ assieme agli esperti professor Julian Birkhinshaw e la professoressa Elena Tosca", racconta Biscaglia.

La giornata del 24 si è conclusa con una visita aziendale all’allevamento di cozze le cui radici risalgono al 1920, mentre nel giorno successivo si è puntato sul team building, con "un'esperienza fatta in mare in barca a vela, perché la barca a vela - come ha spiegato il presidente Musacci -rappresenta tante cose: fatica, lavoro, sacrificio, organizzazione, condivisione ma soprattutto adattamento. La barca a vela è un’ottima palestra sia per il mondo associativo sia nell’impresa. Farò tesoro di quanto appreso nel corso della due giorni, cercando di trasmetterlo ai nostri giovani associati", conclude il presidente provinciale.