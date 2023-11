Confedilizia celebra il 90esimo con un aiuto di oltre 15 mila euro per le realtà alluvionate

Un aiuto a Forlì e territorio, per un ammontare totale di 15mila euro, è stato offerto in occasione del convegno celebrativo dei novant’anni di Confedilizia Forlì-Cesena. Fondamentale si è rivelata la collaborazione con il livello nazionale dell’Associazione e anche direttamente con il presidente Giorgio Spaziani Testa, per lo stanziamento della somma. È stato poi svolto un lavoro assieme alla delegazione di Forlì-Cesena, per l’individuazione dei beneficiari.

Tre le realtà individuate il Gruppo Scout dei Romiti per un ammontare di 6mila euro che costruire nuovi locali adatti per lo svolgimento delle attività e la conservazione del materiale dopo che quanto in uso sino alla scorsa primavera e stata spazzato via dalla furia dell’acqua; la Società sportiva Modigliana Calcio per un ammontare di 5mila euro che serviranno per contribuire alla sistemazione degli impianti compromessi dall’alluvione; l’Associazione il Palazzone di Villafranca con 4mila e 900 euro, a sostegno della meritoria attività svolta e che continua a svolgere anche a sostegno della popolazione alluvionata.

La simbolica consegna degli assegni, con le cifre che sono state bonificate, è avvenuta per mano del presidente provinciale di Confedilizia, Carlo Caselli, così come indicato nel videomessaggio inviato al convegno dal presidente nazionale di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, impossibilitato ad essere a Forlì in presenza poiché convocato lo stesso giorno a Roma a Palazzo Chigi per un confronto sulla Manovra di Bilancio, tra le parti sociali e il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

"Le donazioni sono state pensate, assieme a Confedilizia nazionale e al presidente Spaziani Testa, come segno di solidarietà dopo la devastante alluvione del maggio scorso - affermano il presidente Caselli, il vicario Stefano Senzani e la vicepresidente Silvia Giorgioni -. Nella scelta di come destinare gli aiuti, abbiamo mantenuto la nostra tradizionale attenzione a Forlì ma anche al territorio, dove esprimiamo diverse delegazioni comunali. Una presenza che sta crescendo sempre più”.