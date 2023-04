Confedilizia esplora il mondo dell'arte: visita al laboratorio del pittore Andrea Mario Bert

Una delegazione di Confedilizia Forlì-Cesena, guidata dal presidente Carlo Caselli, ha visitato il laboratorio del pittore forlivese Andrea Mario Bert. L’associazione dei proprietari di casa per celebrare quest’anno il 90° di fondazione, tra le varie iniziative messe in campo, ha scelto anche la via artistica. Lo ha fatto rivolgendosi a Bert, che ha realizzato l’opera “Dream House”, raffigurando nel cielo azzurro, tratto distintivo del pittore forlivese, una nuvola bianca con sopra una casa e una famiglia, e sospesa in cielo anche una chiave.

Per individuare l’artista, Confedilizia Forlì-Cesena si è affidata a Davide Boschini, appassionato d’arte con all’attivo l’organizzazione di numerose mostre di vari artisti. Grazie poi alla collaborazione tra Boschini e Luana Caorlin di Bottega Artigiana di via Leone Cobelli, l’opera di Bert è stata riprodotta in grafiche numerate, a tiratura limitata firmate dall’artista, celebrative del 90°. Durante la visita al laboratorio Bert ha illustrato il suo percorso artistico, il suo modo di operare, la sua ricerca della bellezza. Andrea Mario Bert, forlivese classe 1984, è diplomato con lode all’Accademia di Belle Arti di Bologna e si è successivamente anche laureato con lode al biennio specialistico di pittura. Partecipa attivamente a numerosi workshop e mostre in Italia e all’estero presso gallerie e musei.

“E’ stata un’esperienza davvero formativa la visita al laboratorio dell’artista Bert - afferma Caselli -. La sua grande vena artistica, i suoi cieli, ci hanno incantato. Voglio ringraziare di cuore Davide Boschini per averci fatto conoscere Bert e per aver poi collaborato con Luana Caorlin per la realizzazione delle grafiche celebrative, magistralmente stampate e confezionate da Bottega Artigiana di via Leone Cobelli, un’attività fiore all’occhiello di Forlì”. In delegazione, assieme a Caselli, erano presenti il direttore di Confedilizia Forlì-Cesena, Christian Battani, Vincenzo Bongiorno e Giulia Calora.