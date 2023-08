Confedilizia ricorda quattro elementi simbolo dell'associazione con una donazione per la lotta contro i tumori

Confedilizia Forlì-Cesena ha deciso di onorare la memoria di quattro importanti persone scomparse nel corso del 2022: l’ex presidente nazionale di Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani e gli amici dell’Associazione Marco Cobianchi, Arnaldo Foschi e Paolo Senzani. L’omaggio alla memoria è avvenuto attraverso una donazione all’Associazione Dino Amadori Ets. Per significare simbolicamente l’avvenuto sostegno, vi è stato un incontro nella sede di Confedilizia Forlì-Cesena, tra il presidente Carlo Caselli e Giovanni Amadori, presidente dell’Associazione intitolata al professor Dino Amadori.

“Abbiamo voluto onorare - afferma Caselli - la memoria di queste carissime persone salite in Cielo, sostenendo una realtà che porta avanti i valori in cui credeva un gigante nella lotta ai tumori, come il professor Dino Amadori, e cioè la ricerca, il volontariato e la formazione. Lo abbiamo fatto anche per la stima del lavoro culturale e sociale che sta portando avanti l’Associazione Dino Amadori Ets, con un metodo che è anche il nostro e cioè fare squadra tra persone di buona volontà”. Giovanni Amadori sottolinea: “Come dissi il 13 giugno 2022, giorno della presentazione ufficiale dell’Associazione, la ricerca è per me un percorso in una gara a ‘staffetta’ dove ciascun partecipante non compete con gli altri, trovandosi piuttosto a gareggiare per tutta la comunità, sempre prefiggendosi l’obiettivo di portare il proprio ‘testimone’ a chi lo segue senza mai fermarsi: il traguardo si sposta sempre in avanti. Ringrazio di cuore Confedilizia Forlì-Cesena poiché in questa virtuosa staffetta ci è sempre stata vicina sin dall’inizio”.

Le persone commemorate da Confedilizia Forlì-Cesena sono Corrado Sforza Fogliani, un grande maestro, un faro, già presidente di Confedilizia nazionale e poi presidente del Centro Studi Confedilizia; Marco Cobianchi, componente del direttivo di Confedilizia Forlì-Cesena e portatore di importanti innovazioni per seguire meglio i proprietari nelle loro esigenze; Arnaldo Foschi, una delle personalità più autorevoli e attive per decenni nell’Associazione a livello provinciale; e Paolo Senzani, sostenitore dell’Associazione e impegnato per anni nel mondo del volontariato.