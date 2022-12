Mercoledì, alla presenza di Antonio Corona, prefetto della Provincia di Forlì-Cesena, e di Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì, è stata conferita a Franco Sami l'onorificenza di Cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica Italiana. Durante la cerimonia, che si è tenuta nella Sala della Giunta comunale, è stata evidenziata l’intensa attività svolta con competenza e serietà dall’ingegnere Franco Sami, sia come direttore di aziende nel settore delle costruzioni e dei servizi pubblici locali sia in ambito pubblico in qualità di Amministratore unico di Forlifarma, oltre che l'attività svolta nel settore della solidarietà sociale.

È stato altresì ricordato l'impegno di Sami nel campo del volontariato che lo ha portato ad essere, fra l'altro, presidente del Lions Club Forlì Host e governatore del Distretto 108/A Lions, nonché in ambito culturale, essendo stato promotore di importanti restauri come quello effettuato sulla tribuna dell'altare della Cappella della Madonna del Fuoco, e di qualificate pubblicazioni. Attualmente è impegnato come referente del Touring Club per Forlì e nella Fondazione Caffè Salato, che sostiene le famiglie con persone disabili sui percorsi del durante e dopo di noi e per aiutarle a garantire un futuro sereno per tutti.

Franco Sami si è detto "molto lusingato" dell'onorificenza ricevuta, che sarà "un ulteriore stimolo per continuare ad impegnarsi nei confronti delle persone più bisognose e per contribuire alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico e artistico della città di Forlì e del suo circondario e alla formazione e crescita del proprio territorio".