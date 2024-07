Conflitto in Medio Oriente, continua l'impegno di ForLibano per la 'Terra dei Cedri': nuovi aiuti per la popolazione

A tre anni dalla nascita del movimento ForLibano, continua senza sosta l’opera di solidarietà a favore della “Terra dei Cedri” che ancor di più in questo momento, vive uno stato di sofferenza senza precedenti a causa del ben noto conflitto armato in atto nell’area mediorientale che impatta pesantemente anche in Libano. In tale contesto, il gruppo ForLibano, composto da varie associazioni forlivesi, si unisce alla ulteriore iniziativa del Governo italiano a sostegno di un auspicato processo di pacificazione e normalizzazione dell’area.

Eì ormai da qualche settimana operativa e in fase di dispiegamento, la missione, disarmata, denominata Military Tecnichal Committee – for Lebanon (Mtc). Diversi paesi si sono già associati (Francia, Germania, Spagna, Norvegia, Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Olanda); la guida della missione è del Generale di Divisione italiano, Diodato Abagnara, e opererà in tutto il territorio libanese, in piena aderenza alle risoluzioni delle Nazioni Unite sul Libano e in sinergia con le truppe italiane già presenti facenti parte del contingente dei baschi blu di Unifil e della Missione Bilaterale Italia-Libano (Mibil).

Alla luce di questo importantissimo iniziativa, i volontari del gruppo ForLibano si sono prontamente attivati per inviare aiuti alla popolazione sofferente: presso la sede del “Comitato per lotta contro la fame del Mondo” che funge da centro operativo, sono stati raccolti e preparati per la spedizione una grande quantità di medicinali ed altri bancali di beni di prima necessità per un totale di 20 quintali di aiuti. Verranno oggi consegnati ai militari della Mt che provvederanno a trasportarli in loco e consegnarli direttamente alle persone più bisognose.