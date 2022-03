Conflitto in Ucraina, Formula Servizi offre accoglienza educativa per 10 bimbi e mamme

Le Cooperative Formula Servizi e Formula Servizi alle Persone hanno formalizzato la loro disponibilità a ospitare 10 bimbi ucraini provenienti dal conflitto attualmente in corso, nei servizi educativi alla prima infanzia che hanno in gestione dai Comuni di Forlì e Forlimpopoli e di farsi totale carico dei costi per l’anno 2022. Le strutture interessate sono a Forlì e a Forlimpopoli sia per quanto riguarda i nidi sia per quanto riguarda i centri gioco e gli inserimenti, che potranno essere programmati solo con il coordinamento dei rispettivi Comuni di riferimento e della Prefettura di Forlì-Cesena.

Sono anche stati consegnati nella mattinata di lunedì nel punto di raccolta del neo costituito raggruppamento "Romagna per l'Ucraina" che raccoglie le principali associazioni del territorio forlivese, una dotazione di 4 pallet di prodotti disinfettanti composto da 28.000 salviette disinfettanti, 4.324 disinfettanti in gel da 75 millimetri, 782 in formato spray e 4.324 confezioni da 500 millimetri). È previsto per il prossimo 17 marzo il primo viaggio con gli aiuti raccolti nel territorio con destinazione le zone di confine tra Polonia e Ucraina.