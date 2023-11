Ematologi e ricercatori da tutto il mondo a Forlì per il quarto congresso sulla Mielofibrosi

Guidare i progressi nella ricerca e nel trattamento della mielofibrosi con un'attenzione particolare all'innovazione. Si svolgerà venerdì e sabato a Forlì, nelle sale del circolo Aurora (ex circolo della Scranna, in corso Garibaldi 80), la quarta edizione del congresso "Myelofibrosis: facing the future by challenging the past" ("My Fact 23"). L'evento è promosso da Irst "Dino Amadori" Irccs nell’ambito delle attività formative della Ssd Ematologia e Trapianti Cse, diretta dal dottor Gerardo Musuraca. La direzione scientifica del congresso, patrocinato da Soho Italy (Society of Hematologic Oncology) e Federazione Nazionale dell'Ordine dei Biologi, è affidata al dottor Alessandro Lucchesi, ematologo e ricercatore di Irst.

Saranno approfondite le tematiche della biologia molecolare, della genomica e dell'epigenetica, con l'obiettivo di decifrare i complessi meccanismi patogenetici della mielofibrosi e di accelerare lo sviluppo di interventi terapeutici più efficaci. In parallelo si parlerà della gestione dei sintomi della malattia e le relative terapie di supporto, con l'obiettivo di elevare la qualità della vita dei pazienti. Ai lavori parteciperanno, insieme ad esperti provenienti da tutto il mondo, diversi professionisti Irst. Aprirà il congresso, insieme al dottor Lucchesi e al dottor Musuraca, il professor Giovanni Martinelli, direttore scientifico dell'Irst.

"In questa edizione del congresso "My Fact 23" l'accento è posto sull'evoluzione terapeutica e diagnostica della mielofibrosi - afferma Lucchesi - attraverso uno scambio di conoscenze all'avanguardia, miriamo a migliorare la stratificazione del rischio, affinare l'accuratezza diagnostica e personalizzare i trattamenti. Esploreremo anche come l'intelligenza artificiale stia trasformando la ricerca e la pratica clinica, e discuteremo di come questi strumenti possano migliorare la medicina personalizzata per i nostri pazienti. "My Fact 23" rappresenta un'opportunità importante per chiunque sia impegnato nello studio e nel trattamento della mielofibrosi, offrendo una piattaforma per la condivisione di idee e per il progresso scientifico".Per maggiori informazioni sul congresso e per la registrazione, visitare il sito di ProEventi, nella sezione “Eventi & Iscrizioni”.