Nasce la "nuova" Cgil Forlì Cesena, Giorgini: "Io candidata sindaca? Il sindacato è la mia casa"

Sarà il congresso straordinario in programma il prossimo 6 settembre la tappa finale di un percorso, lungo un anno e mezzo, che porterà all’unificazione delle Camere del Lavoro di Forlì e di Cesena. Un percorso che ha coinvolto 15.240 tra lavoratori e pensionati, che, con il loro voto certificato, hanno scelto di dare vita alla Cgil provinciale Forlì Cesena. Spetterà ai 196 delegati riuniti alla Fiera di Pievesestina, alla presenza del segretario generale Maurizio Landini, designare il nuovo gruppo dirigente chiamato a guidare la neonata Camera del lavoro provinciale che, complessivamente, conta oltre 63 mila iscritti e 34 sedi territoriali, tra Forlì e Cesena.

“Il congresso straordinario sancisce l’unificazione formale delle due Camere ed è il compimento di un lavoro di squadra che ha visto il coinvolgimento e la partecipazione di tutte le categorie - dice Maria Giorgini, segretaria generale di Cgil Forlì -. Scriviamo insieme una nuova pagina, in modo democratico e pluralista, frutto di una scelta politica che ci consentirà di liberare nuove risorse e nuove forze a favore dei lavoratori e dei cittadini e di essere più vicini alle esigenze delle persone, rafforzando la presenza sul territorio, soprattuto nei piccoli Comuni montani che stanno vivendo una fase di desertificazione”. Al congresso saranno presenti, oltre ai 196 delegati, 70 ospiti di rilievo istituzionale - tra cui sindaci e presidenti di Provincia - provenienti da tutti’Italia, per un totale di circa 400 persone. Quanto ai rumors delle ultime settimane su una sua possibile candidatura a sindaca di Forlì alle prossime elezioni amministrative del 2024, Giorgini sgombra il campo: “La Cgil è la mia casa - ha ribadito - il mio percorso è qui così come il mio impegno, e gli impegni vanno mantenuti. E' una questione di serietà”.

A ribadire l’importanza del nuovo corso all’insegna dell’unione è Silla Bucci, attuale segretaria generale di Cgil Cesena. “Giungiamo al culmine di un lavoro di squadra condiviso e voluto dal gruppo dirigente - dice Bucci - avvenuto in tempo record e in una situazione di crisi economica, aggravata sul nostro territorio dall’alluvione, in cui giovani, donne e lavoro sono e restano al centro della nostra azione”. Presenti i rappresentati della segreteria organizzativa Andrea Maltoni per Forlì, Alessandro Celli per Cesena e Emanuela Castagnoli, segretaria confederale di Forlì. Un lavoro di squadra preceduto, sul campo, dall’esperienza unitaria e di livello provinciale delle categorie di scuola, grafici e trasporti, che hanno fatto da apripista, ottenendo risultati positivi in termini di rappresentanza e di numero di iscritti.

La festa

Dopo il congresso, è poi in programma la Festa provinciale giunta alla seconda edizione che si terrà venerdì 8 settembre al Parco Incontro di via Ribolle, che vedrà la partecipazione del governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e del segretario regionale dell Cgil Massimo Bussandri, con il dibattito che si terrà alle 17.30, moderato dalla giornalista Sofia Ferranti. “La festa è il momento in cui presenteremo al territorio la nuova squadra - dice Giorgini -. Sarà l’occasione per discutere di temi centrali quali lavoro, sanità, alluvione e condizione sociale fortemente compromessa da inflazione, precarietà e salari. Ma sarà anche un modo per ritrovarsi a cento giorni dall’alluvione che ci ha messi a dura prova”. Ad animare la festa, alla 21, il concerto a ingresso libero degli “Espa?a Circo Este”, formazione composta da ragazzi dal territorio forlivese colpiti dall’alluvione che in questi mesi hanno continuato a suonare per raccogliere fondi. “Presenteremo anche le prossime iniziative - conclude Giorgini - a partire dalla manifestazione del 7 ottobre a Roma, La Via Maestra, in difesa della Costituzione, e vivremo un momento di socialità dopo mesi così faticosi e difficili”.