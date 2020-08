Conigli malati al parco, l'ex vicesindaco Biserna: "Vanno confinati per sempre"

Scoppia un epidemia di mixomatosi tra i conigli del Parco, istituita la "zona infetta"

„ Il Comune di Forlì ha disposto restrizioni nel parco urbano “Franco Agosto” costituendo, con un’ordinanza, una ‘zona infetta’ dopo avere scoperto 4 conigli infetti da mixomatosi. Sulla vicenda interviene l'ex vicesindaco di Forlì Giancarlo Biserna che afferma: "I conigli del parco urbano sono ancora malati, non basta sopprimere quelli infetti, vanno confinati per sempre, come già avevo fatto nel 2012.

Continua Biserna: "Già con la Giunta Drei è stato tolto il 'lockdown', chiamo così il confinamento, e questi problemi a fasi alterne si sono sempre ripresentati. Non possono circolare liberi e belli ovunque e quindi anche dove corrono e giocano i bambini e dove passeggiano e si sdraiano tutti. Non saranno contagiosi, però non è salutare".

Incalza Biserna: "Perchè invece in questi anni e quindi anche prima di Zattini non si sono mantenute in piedi quelle regole e non si è stabilito un tetto preciso e massimo? Occorre rimediare subito e mi auguro che il Sindaco, come poi ha detto, proceda in quella direzione immediatamente e controlli che, passata la buriana, tutto non ritorni come prima. Il censimento va bene ed a tale proposito ricordo una nota di colore. Nel 2012 fu fatto in diversi modi e tempi e da diversi soggetti, tra cui associazioni di cacciatori".

L'ex visecinsaco ricorda i numeri e un aneddoto: "I numeri ballavano in maniera esplosiva, 500, 1000, addirittura 5/6000, la cosa ci fece paura. Un giorno dissi ridendo a mia moglie di andare a contarli, lei ci andò con tacquino e matita e tornò a casa dicendo che erano circa 600. Fu fatto l'ultimo censimento ed erano poco più di 600".

L'epidemi“