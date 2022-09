Nuova epidemia di mixomatosi tra i conigli del Parco Urbano: 14 casi accertati. Dichiarata la "zona infetta"

Una nuova epidemia di mixomatosi tra i conigli del Parco Urbano. Il sindaco Gian Luca Zattini ha emanato di recente un'ordinanza urgente per far fronte all'epidemia veterinaria, che – come nei casi precedenti – non presenta alcun rischio per l'essere umano, né per altri animali, ma per i conigli che si trovano al parco è altamente letale. L'ultima epidemia di mixomatosi su cui il Comune intervenne risale all'agosto del 2020, poi un'altra nell'ottobre del 2017, poi ancora nel 2014 e 2013.

Il tutto è partito lo scorso 9 agosto quando l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna ha eseguito esami di laboratorio su 14 conigli, tutti morti, del Parco Urbano formulando la diagnosi di mixomatosi. Per questo tutta l'area del parco “Franco Agosto” è stata dichiarata zona infetta e gli animali messi sotto sequestro.

Nello specifico, l’ordinanza dispone la costituzione di una “zona infetta” in tutta l’area del parco delimitata dalla recinzione che sarà identificata dall’apposizione di tabelle con idonea iscrizione. L’ordinanza prevede la presa in carico di tutti i conigli presenti e il divieto di trasportare fuori dalla zona conigli vivi o morti e il materiale e gli altri oggetti atti alla propagazione della malattia. Dispone inoltre a norma di legge l’abbattimento con sistema eutanasico dei conigli dichiarati infetti, l’isolamento con possibilità di riconoscimento dei conigli apparentemente sani e ribadisce il divieto di immettere conigli di altra provenienza. Ordina infine la disinfezione, ove possibile, dei luoghi di stazionamento degli animali infetti. Le misure previste saranno revocate trascorsi sei mesi dall'accertamento dell'ultimo caso di malattia.

"La mixomatosi è endemica sulla popolazione dei conigli del Parco Urbano, quindi è ricorrente - spiega l'assessore al Benessere animale Giuseppe Petetta -. Abbiamo già applicato il protocollo messo in atto due anni fa, che permise di gestire bene l'emergenza e contiamo di controllare bene anche questa nuova. Per ora, oltre i 14 casi individuati non abbiamo altre segnalazioni. Al lavoro ci sono i volontari delle associazioni animaliste e il personale del Parco". Petetta ricorda che "già da due anni è in atto un progetto per ridurre la popolazione dei conigli al parco urbano", mentre le associazioni "sono impegnate per sensibilizzare i cittadini ed evitare gli abbandoni che pure ci sono".