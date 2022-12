"Conoscere la mafia": gli studenti dell'Orceoli si confrontano con l'ex ispettore della Dia Pippo Giordano

Nelle giornate di dicembre l’aula Magna dell‘istituto comprensivo 3 Orceoli di Forlì ha avuto un ospite speciale, Pippo Giordano. Agli studenti delle terze l’ex ispettore della Dia ha raccontato con passione la sua storia, gli appostamenti, gli interrogatori e di come, insieme a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ha speso la vita al servizio della comunità nello sforzo di portare alla luce l’organizzazione mafiosa siciliana di Cosa Nostra. Nella seconda parte dell’incontro si è aperto un dibattito per svelare i misteri di questo intricato argomento e alle domande Giordano ha risposto con piacere, creando un dialogo interessante e partecipato. Dice l’alunna Sara: “L’incontro è stato importante perché la mafia fa parte della nostra storia e come generazioni future dobbiamo imparare a conoscerla per combatterla”. E Giordano ribatte: “Sì, voi siete il futuro, ma siete soprattutto il presente, il vostro presente”, rivelando come "confrontarsi seriamente con un argomento del genere dia una consapevolezza e una maturità in più già nell’oggi, spendibile nella vita e nei rapporti di tutti i giorni".