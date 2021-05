Conoscere le esigenze di genitori e figli: il Centro per le famiglie propone un questionario online

"Una società sempre più articolata, una situazione socio-economica in profonda crisi, diffuse e inattese difficoltà dettate dall’avvento del covid e l'emergere di nuove tipologie di famiglie sono alcuni degli elementi che ci hanno indotto a lavorare a una fase di ascolto e di analisi dei bisogni dei genitori, volta ad individuare le più valide forme di supporto nel percorso di crescita dei figli”. È l'assessore al Wwelfare del comune di Forlì, Rosaria Tassinari, a introdurre l'indagine che il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese si appresta a realizzare per indirizzare le progettazioni future dedicate a genitori, bambini e ragazzi da intraprendere anche in collaborazione con le agenzie educative del territorio, in primis con i Servizi educativi 0-6 anni e le Scuole di ogni ordine e grado.

Il questionario è frutto della collaborazione tra il Centro per le Famiglie, il Coordinamento Pedagogico 0-18, l’Unità Minori e l'Unità Disabili del Comune di Forlì, la Rete Adolescenza del territorio di Forlì e l'Ufficio Scolastico Territoriale. "In un anno che ci ha visti sperimentare con successo nuove modalità di relazione e comunicazione, abbiamo ritenuto funzionale proporre una rilevazione online garantendo la facilità di accesso alla platea degli utenti oltre che la sicurezza, con l'obiettivo di coinvolgere almeno 1.000 genitori - spiega Tassinari -. Il coinvolgimento del territorio è condizione necessaria per un buon esito dell’indagine, sia rispetto alla conoscenza sia rispetto alle risorse che i diversi soggetti possono mettere in campo. Lo sviluppo di una comunità educante si realizza, infatti, attraverso la valorizzazione delle diverse realtà, la condivisione delle priorità e la realizzazione sinergica di azioni, per moltiplicare le possibilità di risposta ai bisogni espressi (sia concreti e reali, sia desiderati)".

Nei prossimi giorni le famiglie riceveranno un link per poter partecipare all'indagine che riguarderà tutte le famiglie con figli 0-18 anni del Comune di Forlì e dei 14 Comuni del Comprensorio. Gli esiti permetteranno di comprendere fatiche e bisogni legati al ruolo genitoriale, quali tematiche e metodologie sarebbero maggiormente apprezzate, le disponibilità o preferenze in termini di tempo, nonché la conoscenza o l'utilizzo di risorse e servizi già disponibili nel territorio. I risultati saranno condivisi con quanti, a vario titolo, si occupano di famiglie, bambine e ragazzi e serviranno per poter orientare le progettazioni future.