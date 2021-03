Consegnate anche all'Ausl Romagna dosi del lotto vietato Astrazeneca, tracciamento in corso

Sono state consegnate anche all'Ausl Romagna fiale contenenti il vaccino anti-Covid Astrazeneca il cui utilizzo è stato vietato nel pomeriggio di giovedì dall'Aifa, l'Agenzia del farmaco italiana. E' quanto emerge dalle prime azioni di tracciamento della distribuzione del lotto “ABV2856 scadenza 05/2021” da parte dei carabinieri del Nas di Bologna. Le operazioni andranno avanti per tutta la notte per non intralciare l'attività di vaccinazione delle dosi non vietate venerdì mattina. Una consegna, però, all'Ausl Romagna sarebbe avvenuta, a sua volta distribuita internamente sulle tre province servite dall'Azienda sanitaria. Dalle prime informazioni, tuttavia, nei frigoriferi del distretto sanitario di Forlì non ce ne sarebbero stoccate.

L'assessorato regionale alle Politiche per la salute ha inviato una comunicazione immediata alle direzioni Generali e Sanitarie di Aziende sanitarie e ospedaliere, Irccs, Dipartimenti di Cure Primarie e Dipartimenti Farmaceutici Aziendali, con richiesta di diffusione ai medici di medicina generale, dopo la decisione assunta dall'Agenzia italiana del farmaco. Anche in Emilia-Romagna, dunque, a seguito del provvedimento urgente adottato oggi da parte dell’Agenzia italiana del farmaco dopo la segnalazione di alcuni ‘eventi avversi gravi’, è stato disposto il divieto di utilizzo del lotto di vaccino Covid-19 AstraZeneca “ABV2856 scadenza 05/2021”.

La richiesta è di verificare e comunicare la disponibilità di confezioni di questo lotto e, se presenti, di accantonarle, conservandole in frigorifero e corredandole di apposita dicitura ‘Non utilizzare’, in attesa di nuove disposizioni e controlli da parte di Aifa. Sarebbero stati tre casi di trombosi dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca, in Sicilia, a indurre l'Aifa a imporre lo stop cautelativo per il lotto in questione. Danimarca, Austria, Lituania, Estonia e Lussemburgo hanno sospeso l'utilizzo del vaccino.