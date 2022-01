Omicron, la vita sociale è in "lockdown": dai cellulari ecco la fotografia dell'epidemia

Serrande abbassate con l'esposizione di cartelli "Chiuso per malattia" o "Chiuso per ferie". Con oltre 10mila forlivesi costretti in casa dal covid, chi per isolamento domiciliare e chi per quarantene per contatti stretti, la vita sociale è di fatto in "lockdown". Nulla a che vedere con le restrizioni vissute nel 2020, ma è un dato di fatto che la variante Omicron sta riducendo al minimo la vita sociale, tra chi è costretto a non muoversi da casa e chi sceglie la via della prudenza, vivendo unna sorta di quarantena volontaria. Basta passeggiare tra i quartieri della città per vedere che ci sono diverse attività alle prese con chiusure forzate imposte dal virus.

E arriva dalla tecnologia un aiuto per comprendere l'evoluzione della situazione, consentendo di dare un'ulteriore interpretazione ai numeri dei bollettini quotidiani sull'andamento dell'epidemia e analizzando quanto accade nella vita di tutti i giorni. Google Maps (per chi li ha attivati) utilizza dati aggregati e anonimi per mostrare quanto sono affollati determinati luoghi, così da identificare per esempio gli orari di punta di un negozio. E' possibile osservare come, fino a metà dicembre, i dati erano allineati ad una situazione pre-pandemica, per poi picchiare verso il basso nei giorni a ridosso del Natale, quando Omicron si è materializzata anche in provincia.

Gli spostamenti registrati dal colosso di Mountain View nella provincia di Forlì-Cesena fotografano nelle ultime settimane un crollo del 16% per quanto riguarda attività quali ristoranti, bar, centri commerciali, musei, biblioteche e cinema. Come si fa sempre meno ricorso all'uso dei mezzi pubblici, con una flessione del 34%. Le assenze per malattie e quarantene si fanno sentire anche nei posti di lavoro, con una media di un 12% di presenze in meno negli uffici o stabilimenti produttivi.

In aumento invece gli accessi nei negozi di alimentari e farmacie (+21%). Pesa su questo dato da un lato la spesa per pranzi e cenoni di Natale e Capodanno, dall'altro il ricorso ai tamponi per scoprire eventuali positività o ottenere il green pass e acquisti di farmaci per superare quarantene da covid o influenzali. Curioso il dato delle passeggiate nei parchi, una tradizione delle festività dopo le abbuffate a tavola, che ha registrato un +18%.