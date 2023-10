Alluvione, in Consiglio ok unanime alla manovra di copertura dei debiti fuori bilancio per 4,2 milioni

Il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità, oggi pomeriggio, lunedì, due delibere relative al riconoscimento di legittimità e al ripiano di debiti fuori bilancio, con l'incameramento di somme provenienti dal Commissario straordinario alla ricostruzione, relativi alle spese di somma urgenza dovute all'alluvione del 16 e 17 maggio scorsi. Nelle delibere, in sostanza, si prende atto di aver eseguito delle spese non previste nel bilancio del Comune e si destinano i ristori provenienti dal commissario Figliuolo alla copertura di tali spese, in particolare pagando i fornitori che hanno reso i servizi. In apertura del Consiglio è stata esposta la bandiera di Israele, in segno di solidarietà al paese mediorientale, oggetto di un attacco di Hamas.

Per quanto riguarda le delibere si tratta di una maxi conto, solo per il Comune di Forlì, di 4.237.000 euro, a cui si aggiungono circa 46mila euro per la rimozione delle auto alluvionate da parte della Polizia Locale. Le delibere sono state presentate dall'assessore comunale al Bilancio Vittorio Cicognani, che indica i lavori fatti nelle attività “di ripristino e messa in sicurezza di strade, fognature etc, riconosciuti come lavori di somma urgenza da parte del Commissario”. Il conto riguarda solo la prese rendicontate a fine luglio, rinviando quindi a un provvedimento successivo quelle che sono avvenute dopo tale data.

Il capogruppo Pd Soufian Hafi Alemani ha confermato il voto positivo dell'opposizione “per procedere al pagamento delle aziende che hanno impiegato migliaia di ore nei ripristini”, ma ha anche lamentato che “si sta tardando con l'erogazione degli indennizzi che consentono ai cittadini di sopravvivere”. Per questo “il commissario va sollecitato, perché a distanza di 150 giorni dall'alluvione, i tempi non sono ricevibili da chi ha subito l'alluvione in casa o nella propria azienda”. L'invito alla struttura commissariale è, infine “anche a stabilizzare la propria sede in questo territorio e a realizzare un sito internet in cui famiglie e imprese abbiano piena contezza delle decisioni del commissario di governo”.