Premiati i cittadini benemeriti Avis: “Un presidio sanitario insostituibile, simbolo della cultura del dono”

Si è aperta con il riconoscimento dedicato agli amici dell’Avis la seduta del Consiglio comunale di lunedì, che ha visto l’assegnazione dell’alto riconoscimento di “cittadino benemerito per impegno civico e per la solidarietà responsabile nel dono del sangue”. “Grazie a tutti donatori per l’importanza che avete - ha detto il sindaco, Gian Luca Zattini -. La tecnologia fa tanti passi avanti ma il donatore rimane uno dei presidi sanitari più importanti che abbiamo e in ogni circostanza apprezziamo perché in voi c’è la vera cultura del dono. Donate un pezzo di voi, avete un attaccamento incrollabile, riconosco in queste persone in questo sodalizio, un esempio per tutti noi. Quando ho iniziato a fare il sindaco, a Meldola, la prima via l’ho dedicata a Virginia Bertini, gigante della donazione che in guerra donò quintali di sangue e i medici si chiedevano come facesse. E si faceva donazione braccio a braccio con rischi enormi. Abbiamo una grande riconoscenza per queste persone e riprendiamo un percorso che si era interrotto a causa del covid".

VIDEO - Ecco i donatori più generosi

“Entrare in Comune è stata un’emozione per la testimonianza di solidarietà che la nostra città sa esprimere - ha detto il presidente Avis, Roberto Malaguti -. La mission della nostra associazione è convincere le persone a donare sangue. Riconosciamo questo merito alle signore che hanno donato il loro sangue almeno 80 volte nella vita e ai signori che l’hanno donato 120 volte, numeri incredibili. Oggi viene conferito un riconoscimento istituzionale ed è un momento speciale, in un cammino per il quale dobbiamo ringraziare tante persone. La nostra mission viene mantenuta e tramandata e oggi riprendiamo un cammino fondamentale per la comunità”.

I donatori Avis ”cittadini benemeriti”

I donatori ai quali è stato conferito il titolo di "cittadini benemeriti" sono: Massimo Astara, Fabio Bandini, Massimo Battitistini, Moreno Bergamini, Carlo Bezziccheri, Carlo Borghese, Claudio Briccolani, Loris Cafaggi, Alessandro Cocciuto, Leonardo Conficoni, Fabio Fabbri, Fausto Gasperi, Giovanni Ghirelli, Andrea Giordano, Gilberto Giunchi, Riccardo Lelli, Carlo Maltoni, Marco Mamini, Francesco Masotti, Davide Matteucci, Gabriele Matulli, Massimo Menghetti, Alverio Merendi, Moreno Montanari, Daniele Moretti, Luigi Morgantini, Raffaele Nanni, Alessio Orsini, Fabrizio Panzavolta, Giordano Ricci, Riccardo Ricci, Andrea Rocchi, Luca Romanini, Franco Rustignoli, Enrico Saporetti, Davide Sassi, Enrico Sedioli, Andrea Severi, Paolo Sintoni, Stefano Stelluti Scala, Ivan Tedaldi, Umberto Ventrella, Claudio Versari, Remo Zoli, Marco Zonta, Nella Bagnoli, Paola Baldini, Rosanna Bondi, Cinzia Colaprico, Nadia Lacchini, Monica Laderchi, Laura Mengozzi, Mara Paganini, Monica Pantieri, Valentina Panzavolta, Giuseppina Pelloni, Alessandra Ridolfi, Brigitte Ruggiero.