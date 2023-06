Consiglio comunale sull'alluvione, Pd: "Spostare gli uffici nelle zone alluvionate". Forlì Città Aperta presente in aula

"Dobbiamo spostare gli uffici nelle zone alluvionate per avere riferimenti e presidi che per settimane sono stati i volontari e comitati di quartiere". Il capogruppo del Partito democratico in Consiglio comunale a Forlì, Soufian Hafi Alemani, infiamma il pubblico presente questo pomeriggio in Aula per il dibattito sull'alluvione. Con la presidente dell'assise Alessandra Ascari Raccagni che invita a uscire i più calorosi. "Dobbiamo conoscere i bisogni per dividere in maniera equa ciò che abbiamo - prosegue il dem- e fare capire a Roma che le esigenze sono reali. Se non c'è risposta sufficiente del governo non ce la faremo ma dobbiamo saperlo da subito".

Per cui "non importa sapere chi sarà il commissario ma a chi rivolgersi per risolvere i problemi di ogni famiglia". Le barriere politiche, conclude, non servono. Massimo Marchi di Italia viva non attribuisce "colpe per ciò che non ha funzionato", però servivano "un'informazione più dettagliata, più coinvolgimento e collaborazione di tutti. La Romagna non può essere dimenticata e dobbiamo fare sentire forte la nostra voce senza divisioni", sottolinea. Servono "risposte e certezze: si nomini rapidamente il commissario, con il più indicato Stefano Bonaccini anche per il sindaco, e si chiedano le scuse al ministro Nello Musumeci". Per Giorgio Calderoni di Forlì e co sono necessarie "altre sedute di Consiglio e commissione sul tema per un confronto molto maggiore. Questo è un primo passo e dobbiamo farlo bene". Da qui la richiesta che "lo spirito sedimenti in un odg". A riportare il dibattito è l'Agenzia Dire.

Il dibattito è stato accompagnato dalla presenza in Consiglio della nuova tappa delle iniziative di protesta dell'associazione Forlì Città Aperta. Il gruppo, dopo l'assemblea pubblica di via Autoparco, lunedì pomeriggio alle 18 si è ritrovato in piazza Saffi. davanti al Comune in concomitanza con il Consiglio Comunale che ha trattato del tema dell’alluvione. "Crediamo che sia necessaria una discussione aperta e trasparente tra amministrazione e cittadinanza, per questo riteniamo sia importante dare un segnale con la nostra presenza fisica che le cittadine ed i cittadini di Forlì non sono disposti a continuare ad essere messi in disparte ed esclusi da qualsiasi confronto pubblico sull’alluvione", ha spiegato l'associazione.