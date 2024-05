Consulenze per i cittadini: lo Sportello Epaca apre al Mercato di Campagna Amica

Apre al Mercato di Campigna Amica lo "Sportello Epaca", situazione in Viale dell'Appennino a Forlì. "Epaca" è un patronato che offre servizi gratuiti ai cittadini e la cui sede a Forlì si trova presso Coldiretti, in Via Enrico Forlanini 11. Tra i servizi offerti da "Epaca" vi sono consulenze e assistenza su pensioni, invalidità civile, Inail e sostegno al reddito. Daniele Di Pierro, responsabile provinciale Epaca Forlì-Cesena, presenta con entusiasmo questo nuovo sportello, aperto a tutti i cittadini, non solo ai consumatori.

"Si tratta già del secondo sportello di ascolto che l'ufficio provinciale Epaca apre nelle realtà economiche della provincia - afferma Di Pierro -. Il primo si trova presso il Prime Center a Cesena, quindicinale, aperto dalle 10 alle 13 ed è stato accolto con forte approvazione, sia dai consumatori che dagli abituali utilizzatori dei servizi Epaca. Il nostro intento è quello di fornire vicinanza alla popolazione, supporto e far conoscere realtà e possibilità cui chiunque di noi può avere accesso".

“Il Mercato di Campagna Amica si propone ancora una volta come una finestra sulla città - precisa Massimiliano Bernabini presidente di Coldiretti Forlì-Cesena - non solo come attività economica ma anche come promotore di benessere fisico, attenzione alla socialità e disponibilità all'ascolto. Queste sono tutte tematiche care a Coldiretti che perseguiamo da anni con le nostre battaglie e per le quali oggi stiamo finalmente raccogliendo i frutti”.

"Il mercato di Viale dell'Appennino è già molto frequentato nei suoi giorni di apertura alla popolazione e siamo certi che lo sarà sempre di più, grazie alla vasta offerta di cibo buono a km0 ma anche di servizi utili alla comunità proprio come lo sportello Epaca, ma anche come l’attività consulenziale gratuita fornita dai medici volontari, nel primo e secondo venerdì di ogni mese, come avevamo annunciato all'apertura," conclude Alessandro Corsini, direttore di Coldiretti Forlì-Cesena. Lo Sportello Epaca al Mercato di Campagna Amica sarà aperto dalle 9 alle 12 ogni quarto venerdì del mese, mentre il mercato è aperto ogni venerdì e sabato dalle 8 alle 13.30.