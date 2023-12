Quanto ci è costato il consumo di suolo? Fino a 243 milioni in trent'anni. Ecco la mappa delle isole di calore

L'espansione urbana di Forlì, con il consumo del suolo che viene edificato e reso impermeabile, ha avuto dei costi economici ed ambientali che non siamo abituati a considerare, ma l'impatto sull'ambiente è pesante. A fare una quantificazione di “quanto ci è costata” la crescita urbana della città è uno studio che è alla base del Pug, il nuovo Piano Urbanistico Generale che viene presentato a tappe nella seconda commissione consigliare del Comune di Forlì. Oggi pomeriggio, mercoledì, c'è stata la seconda relazione nella sala del Consiglio comunale.

Il 15% del suolo è impermeabile

A permettere questa raccolta di dati è il progetto europeo 'Sos4Life', a cui Forlì ha aderito e che permette di avere una serie di informazioni sullo stato attuale del suolo del comune di Forlì e della perdita di “servizi ecosistemici”. Emerge così che a Forlì abbiamo attualmente consumato il 25% del suolo comunale disponibile, causando la “sigillazione”, vale a dire l'impermeabilizzazione, del 15% del suolo. Su quest'ultima superficie, in altre parole, l'acqua piovana non penetra nel sottosuolo ma scorre in superficie, causando poi allagamenti.

L'uso del suolo ha prodotto più benessere o più popolazione? I dati dal 2016 al 2022 indicano che pur avendo usato più spazio in questi ultimi 6 anni (+2,8%), non è aumentata né la popolazione né il numero dei lavoratori. Viceversa, la serie storica dal 1860 al 2016 indica che in circa un secolo e mezzo ci siamo “mangiati” il 22% della capacità produttiva agricola, l'equivalente di frumento capace di sfamare 63mila persone.

I costi del consumo di suolo: fino a 246 milioni di euro in 30 anni

Nello stesso secolo e mezzo il territorio forlivese ha perso la capacità di stoccare 3,8 milioni di metri cubi d'acqua nelle sue falde (più del 10% della diga di Ridracoli), così come abbiamo perso la capacità di trattenere 319mila tonnellate di anidride carbonica. Il costo di tutto questo? Solo nel periodo 1985-2016 il Cnr stima che questo impoverimento ambientale del comune di Forlì ha avuto un costo oscillante tra i 98 e i 246 milioni di euro.

C'è suolo e suolo: la carta della qualità

Ma il suolo non è tutto uguale: c'è quello di maggior pregio e quello manomesso dalle attività umane, quando non è “sigillato”. E il Comune di Forlì ha a disposizione anche una carta della qualità dei suoli, grazie a 240 campionamenti. E dalla mappa emerge che il forese forlivese dispone di terre di alta qualità (colore rosso nella mappa) per capacità produttiva agricola, filtraggio dell'acqua, capacità depurativa e stoccaggio di carbonio. Ma appena si entra in città ed in particolare nelle zone industriali e nelle periferie densamente abitate anche il suolo permeabile diventa “povero” (celeste e blu nella mappa), con scarsa capacità di ri-equilibrio ambientale.

Non mancano le buone prassi già sperimentate in città: a Forlì in via Casamorata è stato realizzato un parcheggio totalmente drenante, con pavimentazione in calcestruzzo e “giardini della pioggia” (aiuole non recintate da cordolo, ma con pendenze capaci di raccogliere l'acqua che scorre): anche durante le forti precipitazioni dell'alluvione qui l'acqua è stata tutta drenata. Nella “desigillazione” del parcheggio Montefeltro in centro, dove è stato tolto il cemento del parcheggio, è stato steso il “top soil” (il suolo più fertile e ricco) ricavato dai lavori che avvenivano in contemporanea per la costruzione strada della cava di Vecchiazzano. Di solito invece lo strato più superficiale del suolo nei lavori pubblici viene mischiato con quello più profondo e più “povero” dal punto di vista ambientale e "sprecato" come materiale di riempimento.

Meno suolo naturale, più caldo: la mappa delle isole di calore in città

Dalla relazione in Consiglio comunale emerge infine che il territorio sempre più “sigillato” produce “isole di calore” quando si verificano temperature elevate, aumentando così il disagio della popolazione, specialmente per quella più fragile. Anche se Forlì, per fortuna, non presenta le criticità di Milano, anche qui emerge che nei periodi estivi in città c'è più di un grado di differenza rispetto alle zone rurali, dove è leggermente più fresco. Sovrapponendo le tavole dei punti più caldi della città con quelle in cui si concentra la popolazione viene fuori una mappa delle isole di calore di Forlì (in rosso e arancione nella mappa sottostante).