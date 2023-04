Conta più il talento o l'impegno? I liceali del Fulcieri-Paulucci a confronto sull'atteggiamento mentale vincente

Più di cento studenti del Liceo “Fulcieri Paulucci ” di Forlì, non impegnati nelle lezioni curriculari il sabato, sono tornati a scuola per assistere alla presentazione del libro "L’atteggiamento mentale vincente", organizzato dalladirigente scolastica Susi Olivetti e dalla docente dell’indirizzo sportivo Camilla Fattorini. Gli autori, l’ex campionessa di atletica leggera e coach Nicoletta Tozzi e lo Psicologo del Lavoro Iacopo Casadei, hanno parlato loro degli atteggiamenti mentali e delle competenze trasversali che permettono di realizzarsi nello sport e nella vita. Tanti gli argomenti trattati, dall’intelligenza emotiva, alle tecniche di allenamento mentale per affrontare le situazioni più sfidanti nello sport e nella vita. Gli autori hanno parlato dei percorsi di vita di molti grandi campioni che avvalorano la tesi proposta dal libro che vede il lavoro, l’impegno e la determinazione come elementi fondamentali per raggiungere il successo e non solo il sopravalutato talento.