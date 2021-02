"Conta su di me", Diabete Romagna lancia la campagna di tesseramento

“Abbiamo voluto protagonisti come testimonial della campagna tesseramento 2021 il personale sanitario che in questi mesi è stato sotto gli occhi dell’attenzione pubblica per il valore che sta dimostrando sul campo nell’affrontare l’emergenza sanitaria"

“Conta su di me! Io conto su di te.” è lo slogan della campagna tesseramento di Diabete Romagna per il 2021, che vuole mettere in luce che la cronicità della malattia impone una dinamica di relazione “a vita” con il contesto sanitario e che per essere sostenuta richiede fiducia reciproca e la necessità di sentire di potersi affidare a qualcuno per affrontarne il peso.

“Conto su di te” è una frase che risuona spesso dalle bocche di un infermiere, di un medico o di un professionista sanitario che ha in cura un paziente cronico perché è l’ “io” la prima figura di riferimento per un bambino o adulto con diabete. La responsabilità della gestione del diabete infatti è prima di tutto in capo al paziente, che è a vita infermiere di sé stesso e che, soprattutto in questi mesi di emergenza sanitaria Covid-19, deve mettere sempre il proprio diabete al centro. La frase “Conto su di te” nasconde l’immenso valore della relazione di cura e si traduce in un “ci tengo a te e tu devi essere il primo a tenere a te”. Questa frase si abbina al “Conta su di me!” perché nessuno può affrontare il diabete da solo. L’associazione Diabete Romagna rappresenta una piccola grande comunità che non si arrende agli ostacoli del diabete e che è composta da pazienti, famiglie, personale sanitario ospedaliero, personale sanitario che l’associazione finanzia a supporto di quello ospedaliero, sostenitori, fondazioni, istituzioni e aziende del territorio.

Il tesseramento è uno dei momenti in cui la reciprocità della relazione si esprime al meglio. I medici, le infermiere, il personale sanitario sono centrali nella vita del paziente, l’ospedale infatti per un paziente cronico è una seconda casa, ed è grazie alle entrate provenienti dal tesseramento che l’associazione Diabete Romagna sostiene i centri diabetologici degli ospedali di Forlì, Cesena e Rimini, oltre alle pediatrie, che possono di conseguenza offrire maggiore supporto ai pazienti, bambini e adulti, e alle loro famiglie. Al contempo, sempre grazie al tesseramento, l’associazione sostiene la medicina territoriale offrendo l’assistenza medica diabetologica a domicilio per quei pazienti non autosufficienti e fragili che non possono recarsi in ospedale. Tutti i progetti dell’associazione Diabete Romagna sono gratuiti per i pazienti ma è solo grazie alla generosità dei suoi sostenitori. Ogni singolo tesseramento è un piccolo tassello nell’insieme delle fonti d’entrata dell’associazione, ma è quel piccolo tassello che è fondamentale per rendere completo quel mosaico di servizi che permette ogni giorno di dare risposte a 78.000 adulti e bambini con diabete in Romagna e alle loro famiglie.

“Abbiamo voluto protagonisti come testimonial della campagna tesseramento 2021 il personale sanitario che in questi mesi è stato sotto gli occhi dell’attenzione pubblica per il valore che sta dimostrando sul campo nell’affrontare l’emergenza sanitaria Covid-19. Non solo per dire grazie per le fatiche e le sofferenze che stanno vivendo in questi mesi, ma perché medici e infermieri sono al centro delle nostre vite, da quel giorno in cui ci hanno comunicato che avremmo dovuto convivere con il diabete per sempre. E da quel primo giorno non ci hanno mai abbandonato e sappiamo che potremo contare sempre su di loro. Vogliamo dire grazie perché non c’è stato un giorno in cui ci siamo sentiti soli, perché abbiamo sempre sentito di poter contare su di loro e faremo tutto quello che è nelle nostre forze perché il diabete non decida mai della vita di nessuno e perché loro possano sentire di poter contare su di noi.” Pierre Cignani, presidente dell’associazione Diabete Romagna.

Si può aderire alla campagna tesseramento Diabete Romagna 2021 anche direttamente sul sito web dell’associazione alla pagina https://bit.ly/tesseramentodr o telefonando al numero cell. 388 161 3262.