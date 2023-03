Contabilità e fiscalità di una casa di produzione: ultimi giorni per iscriversi al corso

L’industria cinematografica e audiovisiva è un settore strategico per la Regione Emilia-Romagna. Tra gli obiettivi della Regione vi è quello di potenziare e innalzare le competenze degli addetti ai lavori attraverso una proposta di corsi altamente specialistici. È il caso del corso di “Contabilità e fiscalità di una casa di produzione” che si terrà presso Cna Formazione a Forlì, rivolto ad esperte ed esperti del mondo cinematografico per aggiornare le proprie competenze manageriali.

Dalla costruzione di un budget di un’impresa cinematografica ai margini di profitto, i partecipanti impareranno a gestire gli aspetti contabili e fiscali delle proprie realtà cinematografiche. "Approfondire gli aspetti contabili e fiscali del cinema -sottolinea Francesco Lattarulo, produttore e commercialista - renderà i produttori sempre più consapevoli di essere imprenditori e professionalizzerà i responsabili amministrativi per renderli futuri direttori finanziari. C'è sempre più bisogno, visto le grandi sfide contemporanee, di far emergere al fianco del produttore creativo, la figura del produttore finanziario che avrà sempre più necessità di strumenti di controllo di gestione e dei costi di una società cinematografica".

Inoltre, Francesco Lattarulo condurrà gli incontri che si terranno a partire dal 3 aprile. Il corso, della durata di 40 ore, è gratuito finanziato con risorse del Fse 2021-2027 Plus dalla Regione Emilia-Romagna. Al termine delle iscrizioni, che chiudono il 20 marzo, si terranno prove di selezione scritte e orali per selezionare 12 corsisti tra i candidati. Per verificare il possesso dei requisiti per iscriversi e la modalità di selezione visita il sito www.cnafc.it/formazione. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Sarah Trotta (sarah.trotta@cnaformazionefc.it – tel. 0547/020038 – 347 928 2282).