Coronavirus, altri otto studenti positivi: nel Forlivese le classi in quarantena sono 48

Diventano 48 le classi delle scuole del Forlivese in quarantena. L'Igiene Pubblica ha disposto il provvedimento per altre otto classi dopo la positività al covid-19 di altrettanti alunni. Proseguiranno in didattica a distanza una classe della scuola media di Forlimpopoli, della primaria di Forlimpopoli, della scuola media di Civitella, dell'Istituto tecnico aeronautico "Baracca" di Forlì, della primaria di Meldola e due classi della primaria "Bersani". In quarantena anche una classe della scuola d'infanzia "Maria Ausiliatrice" di Forlì.

Come prevede l’ordinanza firmata dl presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, del 6 aprile scorso, tutti i contatti diretti dei nuovi infettati in ambito scolastico (compagni di classe ed insegnanti), devono essere sottoposti ad "una quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione, con chiusura della stessa a seguito di tampone molecolare negativo eseguito al quattordicesimo giorno".

La nuova normativa è stata emanata con l'obiettivo di contenere la diffusione del Covid a seguito dell’arrivo della "variante inglese", ormai preponderante in Emilia Romagna. Spaventa "il rilievo di maggior carica virale nelle vie aeree superiori delle persone infettate e per un tempo verosimilmente più prolungato», ma anche, e forse soprattutto, «una maggiore trasmissibilità (del 37%) rispetto al ceppo virale originario".