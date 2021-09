Coronavirus, 14 focolai nelle scuole: in quarantena già 421 tra bambini e ragazzi

Sono 32 gli studenti del comprensorio forlivese risultati positivi al covid-19. E' quanto emerge dal monitoraggio settimanale comunicato dall'Igiene Pubblica di Forlì, dal quale emerge tra i contagiati anche due insegnanti. A lunedì sono stati accertati 14 focolai nelle scuole, con sedici classi in quarantena: una di un nido (fascia 0-3 anni), una di una scuola d'infanzia (3-6 anni), quattro di primarie, cinque di medie e cinque delle superiori.

La quarantena - nel corso della settimana dal 20 al 26 settembre - è scattata quindi per 421 studenti e cinque tra il personale scoalstico. In quella precedente, ovvero sia quella che ha sancito l'inizio dell'anno scolastico 2021-2022, erano stati segnalati 24 alunni e 4 docenti positivi, con 119 studenti in quarantena e due tra il personale scolastico.

Lunedì nel frattempo sono stati consegnati i primi test salivari: coinvolti circa 180 studenti delle primarie e medie dell’Istituto comprensivo "Carmen Silvestroni". Dopo l’avvio questo lunedì, si procederà nei giorni successivi – già da martedì a Rimini, mercoledì a Cesena e giovedì a Ravenna - su tutto il territorio regionale: già individuata, in accordo tra Aziende sanitarie e Uffici scolastici, la quasi totalità degli istituti che saranno sede di screening.