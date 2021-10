Coronavirus, cosa è successo nell'ultima settimana: la mappa dei contagi città per città

A lunedì nel comprensorio forlivese i casi attivi sono 351, con sei contagiati ricoverati con sintomi, quattro in terapia intensiva e 341 in isolamento domiciliare

Sono cinque i comuni "covid free" nel Forlivese. Civitella, Dovadola, Portico, Premilcuore e Tredozio. A lunedì nel comprensorio forlivese i casi attivi sono 351, con sei contagiati ricoverati con sintomi, quattro in terapia intensiva e 341 in isolamento domiciliare. Balzo quindi dei casi attivi (erano 294), mentre i casi totali in settimana sono stati 158 (-2 rispetto alla crescita nella settimana dal 20 al 26 settembre).

A Forlì i casi attivi sono 265, con sette ricoverati, tre dei quali in terapia intensiva. I nuovi positivi sono 117, mentre i guariti 71. Questa la situazione negli altri comuni del territorio: Bertinoro conta 28 casi attivi, Castrocaro 8, Forlimpopoli 20 (uno in terapia intensiva), Meldola 10 (uno ricoverato con sintomi), Modigliana 2, Predappio 10, Galeata, Rocca San Casciano e Santa Sofia 1, mentre i positivi fuori ambito sono cinque, tutti in isolamento domiciliare.