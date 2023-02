"Forlì che Brilla", il contest fotografico di Natale sui social: un podio tutto al femminile

Sara, Penelope e Roberta sono le tre vincitrici del contest creativo lanciato dal Comune di Forlì in occasione di Forlì che Brilla per premiare le foto più belle scattate dai clienti delle attività commerciali del centro storico. Le foto dei partecipanti, immortalati all’interno dei locali e negozi aderenti all’iniziativa, sono state pubblicate sui canali social di Forlì nel Cuore (Facebook e Instagram) e “votate” virtualmente dai cittadini attraverso like, commenti e condivisioni dal 6 al 13 gennaio. Le 3 autrici degli scatti che hanno ricevuto più interazioni sono state premiate dall’assessora Andrea Cintorino, con un buono da spendere nell’attività all’interno della quale è stata scattata la foto.

"L’iniziativa che abbiamo promosso in collaborazione con Iscom Group e le associazioni di categoria (Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e Cna) aveva come obiettivo quello di coinvolgere tutti gli operatori del centro e i loro clienti - commenta Cintorino -. Leggendo i dati e le interazioni che le foto hanno innescato sui social possiamo dire che le nostre aspettative sono state di gran lunga ripagate. Abbiamo ricevuto tantissimi scatti e la partecipazione di famiglie, giovani e non solo è stata altissima. Oltre ai buoni spesa, utili e preziosi, le 3 clienti vincitrici del contest hanno ricevuto in regalo una statuina in legno dello schiaccianoci, il tema scelto da questa amministrazione in occasione delle ultime festività natalizie".

Le vincitrici del contest sono

1. Profumeria Romagnola - Piazza Saffi 3

Premio: 300 euro di buono spesa

Vincitrice: Sara con 394 interazioni su Facebook e 154 interazioni su Instagram

2. Allaccia e Slaccia - Via dei Filergiti 8

Premio: 200 euro di buono spesa

Vincitrice: Penelope con 321 interazioni su Facebook e 58 interazioni su Instagram (nella foto)

3. MegaForlì - Corso della Repubblica 144

Premio: 100 euro di buono spesa

Vincitrice: Roberta con 116 interazioni su Facebook e con 126 su interazioni su Instagram (nella foto)