Il "Campanile velato" vince il contest fotografico del Comitato di quartiere 4

E' Alessandra Cirelli, con l'immagine "Campanile velato" dedicata al campanile della Chiesa di Durazzanino, la vincitrice del concorso fotografico “La Nostra Terra: uno sguardo al bello della natura” organizzato dal Comitato di Quartiere 4, rappresentativo dei quartieri di Pieveacquedotto, Poggio, Malmissole, San Giorgio, Durazzanino. Il contest, alla sua prima edizione, ha voluto riprendere e dare seguito – con un piglio più moderno e giovanile - al concorso fotografico “Pieveacquedotto in… scatti”, giunto alla decima edizione e organizzato, a partire dal 2012, dal Comitato Culturale di Pieveacquedotto del compianto Marino Monti, venuto prematuramente a mancare lo scorso anno. La vincitrice si è aggiudicata un buono dal valore di 250 euro.

Secondi, a pari merito, Lucia Di Tullio (con la sua “Portafortuna di natura”) e Luca Del Testa (con la foto “Le nostre terre, custodite e protette da San Michele Arcangelo”), ad entrambi un buono del valore di 100 euro. A giudicare le foto in concorso una giuria composta dall’assessore alla Cultura Valerio Melandri, Gabriele Zelli e dai giovani fotografi Gaia Giulianini (https://www.instagram.com/passionefoto17) e Loris Ferrini (https://www.instagram.com/loris_ferrini_photography). Tra le principali novità apportate al concorso ci sono l’estensione del concorso a tutti i quartieri del comitato 4 (nell’originaria versione le foto dovevano essere scattate unicamente nel quartiere di Pieveacquedotto); le modalità di partecipazione e invio foto (a mezzo mail); il voto social, con oltre 400 “mi piace” raccolti dalle foto pubblicate nella pagina Facebook del Quartiere 4.

Le migliori 12 foto faranno parte di un calendario 2024 che i rappresentanti di quartiere stanno distribuendo, unitamente al panettone, per augurare buone feste alle persone anziane del quartiere. Riprendendo le parole – di piena attualità - del poeta Marino Monti: “Negli ultimi anni, la convinzione dell’importanza di documentare la storia di un luogo , le sue trasformazioni nel tempo, ha portato a promuovere anche un concorso fotografico legato alla località dove è nato il Comitato, un modo per far conoscere e valorizzare un territorio cogliendo aspetti che ci parlano di tradizione, conoscere attraverso immagini fotografiche una realtà che fa parte del nostro quotidiano e che è in continua trasformazione”

Il Comitato di Quartiere 4, attraverso la coordinatrice Claudia Rengucci, ringrazia "per la buona riuscita del concorso". Un pensiero particolare va alla giuria tecnica, ai partecipanti, al Comune di Forlì rappresentato nella premiazione dalla presidente del Consiglio comunale Alessandra Ascari Raccagni, alla Parrocchia di Santa Maria in Acquedotto, a Valentino De Falco e Gianpaolo Alfano per Formi’ Shopping & Food, ad Arianna Bartoli e Andrea Elisei per Euronics e agli uffici comunali che hanno collaborato all'iniziativa.