Continua il centro estivo gratuito della Libertas Atletica per i bambini alluvionati

Volge al termine la seconda settimana del centro estivo “Estate in Pista” programmato dalla Libertas Atletica Forlì presso il campo di atletica “Gotti” in via Campo di Marte 1. Iniziato il 12 giugno con l’obiettivo di avvicinare in giovani alla pratica dell’atletica leggera, dopo i drammatici eventi meteo del mese scorso, gli organizzatori hanno deciso di agevolare le famiglie gravemente colpite dall’alluvione, accogliendo gratuitamente i loro bambini senza alcun aggravio economico, in quanto ogni costo relativo alla loro frequenza (istruttori, assicurazione e divisa), sarà interamente sostenuto dalla Libertas, mentre la merenda giornaliera è stata offerta dal Conad City Piolanti di Bussecchio.

“L’affluenza al primo e secondo turno settimanale è stata soddisfacente e superiore alle aspettative - racconta Francesco Bertozzi responsabile tecnico– in particolare se si considera che le autorizzazioni a procedere ci sono state concesse solo dopo il termine delle lezioni scolastiche, cioè a pochi giorni dall’inizio del centro estivo, impedendoci di promuovere adeguatamente e in tempo utile le nostre attività educative e soprattutto di avvisare la cittadinanza dell’importante iniziativa dedicata ai bambini alluvionati. Tuttavia le iscrizioni al centro estivo, unitamente al progetto Run Card Young della Fidal al quale la nostra società aderisce, hanno raggiunto e superato le venti unità, che confidiamo di aumentare ulteriormente a partire dalla prossima settimana fino all’ultima di luglio quando termineranno le attività del centro estivo".

"Emozionanti le gare di fine corso effettuate ogni venerdì - termina Bertozzi - con i ragazzi impegnati in un vero e proprio test agonistico nelle specialità dell’atletica leggera sperimentate nel corso della settimana, con premiazioni e foto di tutti i partecipanti”.