Continua la collaborazione tra l'ospedale di Forlì e il Lishui Central Hospital: incontro con il professor Jansong Ji

Dopo il viaggio in Cina della delegazione di primari forlivesi (composta dal professor Giorgio Ercolani, direttore dell'Unità Operativa di Chirurgia e Terapie Oncologiche Avanzate di Forlì e professore ordinario di Chirurgia all’Università di Bologna, il dottor Fabio Tarantino, direttore dell’ Unità Operativa di Emodinamica di Forlì e Cesena, la dottoressa Roberta Gunelli, direttrice dell’ Unità Operativa di Urologia di Forlì e il dottor Carlo Fabbri, direttore della Unità Operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva di Forlì e Cesena) e l'arrivo di una decina di medici cinesi (in due periodi diversi) all'ospedale di Forlì, per un’esperienza professionale e culturale, è arrivato in questi giorni, dalla Cina, anche il Presidente dell’ospedale di Lishui, Jiansong Ji. Il prof.Jiansong Ji è arrivato a Forlì accompagnato dal Dottor Min Xu, vicepresidente; Quanzhou Wu, direttore del Dipartimento di Cooperazione Internazionale; Jianhong Ji, caposala del Dipartimento di esami sanitari e Yun Cheng, direttrice del Dipartimento di ricerca.

Venerdì mattina, nella sala Pieratelli dell’ospedale di Forlì, la delegazione cinese ha incontrato il direttore dell’ospedale forlivese Giorgio Martelli, il Servizio Infermieristico e Tecnico di Forlì e i sanitari forlivesi coinvolti nel progetto di collaborazione (sopra nominati). Martelli e il professor Ercolani si sono dimostrati “orgogliosi della possibilità di aver attivato uno scambio culturale e professionale con i colleghi cinesi per un reciproco sviluppo delle competenze e la possibilità di collaborazioni scientifiche. La visita all’ Ospedale di Forlì delle loro più alte cariche (il Direttore dell'ospedale e del personale infermieristico) esprimono la loro volontà di continuare questa proficua collaborazione". "Siamo molto contenti dell’accoglienza che abbiamo ricevuto all’ospedale “Morgagni – Pierantoni di Forlì - ha affermato il direttore dell'ospedale cinese, Jiansong Ji -. Si tratta di un ospedale molto organizzato, che abbiamo riconosciuto come eccellenza italiana ed europea. Siamo entusiasti delle collaborazioni attivate con Forlì e vorremmo sicuramente attivare, in futuro altre collaborazioni didattiche e di ricerca scientifica con questo ospedale”.

La delegazione ha poi visitato l’ospedale di Forlì e la distribuzione dei farmaci in dose unitaria tramite sistema automatizzato. Per l’occasione è stato anche consegnato ai presenti, il “Quaderno del Museo diffuso dell’arte sanitaria romagnola. L’ospedale G.B.Morgagni – L.Pierantoni già Complesso sanatoriale IX Maggio di Vecchiazzano”, realizzato a cura di Sonia Muzzarelli, Conservatrice dei Beni Culturali mobili del patrimonio Storico e Artistico dell’Ausl Romagna e tradotto in lingua cinese da Yian Jiang, studente del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna - sede di Forlì.

Dopo l’incontro con i sanitari forlivesi, la delegazione si è diretta verso l’Irccs Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori" di Meldola (che partecipa al progetto ed ospita alcuni medici cinesi) per incontrare la Direzione dell’Istituto e visitare i laboratori. Nel pomeriggio il prof. Jiansong Ji terrà, sempre presso l’ospedale di Forlì, una lecture dal titolo: The Distinctive Techniques and Operation Model of the Interventional Diagnosis and Treatment in Cancer Center ad un evento scientifico organizzato dal professor Ercolani e dalla professoressa Emanuela Giampalma, direttrice di Radiologia dell'Ospedale di Forlì e del Dipartimento di Radiologia dell'Ausl Romagna.

Lunedì, infine, il professor Jiansong sarà insignito a Bologna del titolo di "Visiting Professor" dell'Università di Bologna, presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, diretto dal Prof. Gianandrea Pasquinelli. L’ospedale di Lishui, di cui Jiansong Ji è presidente, è stato aperto nel 1973 ed è affiliato all’Università di Medicina di Wenzhou. Lishui copre un'area di 17.300 chilometri quadrati e conta 2,7 milioni di abitanti, ha un tasso di copertura forestale pari a 81,7% ed è in cima alla classifica per la qualità dell’ aria e qualità dell'acqua nello Zhejiang. L’ospedale di Lishui si estende in un’area di 280mila metri quadrati , ha 4002 dipendenti, 2100 letti e dimette annualmente 90mila pazienti, eseguendo 30mila operazioni.