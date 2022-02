Continua la discesa di Omicron, è più lento il calo dei ricoveri. Nel Forlivese 2 focolai nelle strutture protette

Continua la discesa di Omicron in Romagna, emerge chiaramente dai dati relativi alla settimana dal 14 al 20 febbraio. In 7 giorni si sono registrate 6.350 positività (23.3 %) su un totale di 27.197 tamponi eseguiti (molecolari e antigenici). Si mette a referto ormai per la quarta settimana consecutiva un calo dei nuovi casi sia in termini assoluti (-3.227) che percentuali. Anche per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto di pazienti affetti da Covid, si registra un lieve calo rispetto alla settimana precedente. In totale sono ricoverati 248 pazienti, di cui 16 in terapia intensiva.

“Un’altra settimana favorevole - commenta Mattia Altini, direttore sanitario Ausl Romagna - dal punto di vista del numero dei contagi, che sul versante dell’occupazione dei posti letti. I dati della settimana presa a riferimento confermano infatti in ulteriore diminuzione generale dei valori su tutto il territorio romagnolo. E’ evidente che la situazione è in via di miglioramento e ne siamo certamente sollevati, ma dobbiamo mantenere precauzione e attenzione. Serve gradualità, anche in attesa di vedere come evolverà il quadro epidemiologico nelle prossime settimane. E’ importante ricordare ancora una volte che se le cose vanno molto meglio che in passato è grazie alla diffusione della vaccinazione. Siamo consapevoli dell’incessante senso di ripetitività del nostro messaggio ma è fondamentale per il bene di tutti continuare ad insistere sulla campagna vaccinale e sulla necessità di aumentare le coperture, soprattutto nei bambini in età scolare che anche questo sabato potranno aderire all’open day vaccinale a loro dedicato. E’ una grande opportunità che mettiamo a disposizione delle famiglie. Confidiamo siano in tante a coglierla”.

Analizzando nel dettaglio i dati si può notare che i casi settimanali in Romagna sono scesi da 9577 a 6350, in discesa anche il tasso di positività che ora è al 23,3%. Situazione focolai nelle case di riposo, ce ne sono 2 nel Forlivese e 4 nel Cesenate. Si può notare la discesa dei contagi settimanali nei 2 territori della provincia, nel Forlivese da 1471 a 963, nel Cesenate da 1740 a 1146. Si abbassano ancora anche i tassi di incidenza, nel distretto di Forlì 423 casi su 100mila abitanti, nel distretto Cesena Valle Savio 433 casi su 100mila abitanti.

Per quanto riguarda i ricoveri il calo prosegue, anche se in modo più lento rispetto ai contagi. In Romagna i ricoveri nell'ultima settimana passano da 331 a 248, le terapie intensive scendono leggermente da 19 a 16. Resta alto il numero di decessi settimanale: 42 in Romagna, se ne contano 7 nel Forlivese e 5 nel Cesenate. In questa settimana il 100% dei casi è rapprensentata dalla variante Omicron. In miglioramento anche la situazione riguardante i dipendenti dell’Ausl (e in convenzione), sospesi perché non vaccinati: da 183 a 142, di cui nove convenzionati (nel Forlivese restano sospesi 28 operatori e 5 convenzionati, l’1% sul totale dei lavoratori dell’Ausl Romagna).