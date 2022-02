Continua la lotta al degrado in città, il sindaco: "Vogliamo tutelare il patrimonio pubblico"

Dopo aver ridato nuova luce al sottopasso di via Isonzo, continua la serie di interventi dell'amministrazione comunale per prevenire e contrastare il degrado urbano. E' stato ripulito nei pressi del parco urbano, in via Pertini, un muretto imbrattato, così come al parcheggio Mafalda è stata eliminata una scritta con firma anarchica ("Il virus più letale è la paura"). Intervento di pulizia invece in via Gaudenzi, dove si era accumulato guano di piccioni. "Sarebbe più facile e altrettanto comodo restare a guardare e non fare nulla per migliorare il benessere e la qualità della vita dei forlivesi, lasciando che la città scivoli nell’incuria e nella sporcizia, con muri imbrattati e scritte ovunque. Non è il nostro stile - evidenzia in un post su Facebook il sindaco Gian Luca Zattini -. Noi vogliamo una città che tuteli il patrimonio pubblico e si prenda cura del territorio urbano. Grazie di cuore a chi si adopera per soddisfare le nostre richieste".

